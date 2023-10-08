Tử vi tuần mới 9/10 đến 15/10/2023, 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN LỘC, tài chính hanh thông, ngồi không đếm tiền, giàu lên nhanh chóng

Tâm linh - Tử vi 08/10/2023 10:59

Tử vi tuần mới 9/10 đến 15/10/2023, Thần Tài yêu thương, ưu ái cho 3 con giáp này, cuộc sống lên hương nhanh chóng. Hãy tận dụng sự may mắn của mình và thu về thật nhiều tiền tài trong tuần mới này nhé.

Tử vi tuần mới 9/10 đến 15/10/2023 của tuổi Dần 

Trong tuần mới, tuổi Dần sẽ gặp chút trục trặc trong công việc, nhưng lại có quý nhân giúp đỡ, từ giữa tuần trở đi lại hanh thông phơi phới. Các mối quan hệ xã giao với cấp trên, đồng nghiệp đều khá hài hòa. Nếu có thể, hãy mở lòng và đừng ngại giao tiếp, mời mọi người đi đâu đó và ăn một bữa thịnh soạn. Điều đó vừa thể hiện lòng biết ơn, lại giúp gắn kết tình bằng hữu, có lợi cho tương lai phát triển lâu dài của bạn.

Tử vi tuần mới 9/10 đến 15/10/2023, 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN LỘC, tài chính hanh thông, ngồi không đếm tiền, giàu lên nhanh chóng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm thuận lợi, tình yêu lứa đôi dạt dào cảm xúc, nhất là khi tiết trời se lạnh, các cặp đôi lại càng thêm gần nhau hơn. Nhiều khả năng, trong tuần hai bạn sẽ kỉ niệm ngày quan trọng nào đó gắn liền với tình yêu, hôn nhân, sẽ rất lãng mạn và hạnh phúc khi bạn bất ngờ tặng đối phương một chuyến du lịch ngắn ngày.

Người độc thân vượng vận đào hoa, trở nên cuốn hút hơn trong mắt người khác giới. Chính vì thế, cơ hội để tìm được ý chung nhân không hề ít, đừng lười tham gia các hoạt động tập thể, nhất là tình nguyện, giúp đỡ người khác. Bởi chính ở nơi đây, hai bạn có cơ hội gặp gỡ và tìm thấy điểm tương đồng trong tâm hồn.

Tử vi tuần mới 9/10 đến 15/10/2023 của tuổi Thìn 

Trong tuần mới, vận trình tổng thể của người tuổi Thìn đang tăng lên vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và Chủ Nhật cuối tuần. Đối với ngày thứ Bảy, chuyện tình cảm của bạn diễn ra với nhiều thăng trầm, dễ xảy ra mâu thuẫn gay gắt với người khác nên hãy cố gắng làm hòa là quan trọng nhất.

Tử vi tuần mới 9/10 đến 15/10/2023, 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN LỘC, tài chính hanh thông, ngồi không đếm tiền, giàu lên nhanh chóng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn có một tuần làm việc khá may mắn nên không cần lo lắng quá nhiều. Dù không được nhiều Cát Tinh phù trợ nhưng người tuổi này làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, công sức bỏ ra không uổng phí. Đặc biệt là người làm công ăn lương dễ dàng nhận được quyết định thăng chức vào cuối tuần. Nếu muốn kiếm được nhiều tiền hơn nữa, con giáp này có thể bắt tay vào các công việc làm thêm, nó sẽ giúp bạn không những có thêm thu nhập mà không bị áp lực bởi khối lượng công việc nhiều. 

Vận trình tình cảm đem tới cho bạn nhiều niềm vui. Có vẻ như những hy sinh của bạn từ trước đến nay đều được đối phương để tâm và trân trọng từng chút một. Đó cũng chính là họ đang đáp lại bạn bằng một tình cảm tương tự. Người độc thân tuy vẫn còn cô đơn, lẻ bóng nhưng bạn vẫn cảm thấy vui vẻ với cuộc sống hiện tại. 

Tử vi tuần mới 9/10 đến 15/10/2023 của tuổi Dậu 

Tử vi hàng tuần 12 con giáp, tuần mới con giáp tuổi Dậu cảm thấy an ổn hơn bao giờ hết với khía cạnh công việc. Mọi thứ đã trở nên quen thuộc cũng là lúc mà bạn xử lý vấn đề nhanh hơn, được tận dụng thời gian nghỉ ngơi phù hợp, tránh bị quá tải như trước đây.

Tử vi tuần mới 9/10 đến 15/10/2023, 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN LỘC, tài chính hanh thông, ngồi không đếm tiền, giàu lên nhanh chóng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có sự che chở của Thái Dương Cát tinh nên tài lộc của bạn đã được cải thiện đáng kể, thậm chí có người được cho tiền để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Trong khi đó một số người mua được xe, nhà, thay đổi cuộc sống theo chiều hướng tích cực.

Trong tuần này, về phương diện tình cảm, người độc thân sẽ có nhiều cơ hội để gặp được nửa kia. Bạn hãy thử nhìn xung quanh, tại nơi làm việc hay các mối quan hệ bạn bè xem, biết đâu đang có một người thầm thương trộm nhớ bạn. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

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Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất tuần (2/10 đến 8/10), cuộc sống có nhiều chuyển biến tốt đẹp hơn bao giờ hết. Tài vận hanh thông, thành công trên con đường công danh sự nghiệp.

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