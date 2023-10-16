Tử vi tuần mới (16-22/10/2023), 3 con giáp ĐẠI THẮNG, Thần Tài chiếu cố, Quý Nhân nâng đỡ, Tài Lộc dồi dào, tiền cứ thế chạy vào tận cửa

Tử vi tuần mới (16-22/10/2023) cho thấy vận trình của tuổi Mão không đến nỗi tệ, mọi thứ dường như suôn sẻ và như ý, bản mệnh có thể thở phào sau những ngày vất vả trước đó.

Vận tài lộc cũng tăng tiến, tinh thần lạc quan cùng thái độ nghiêm túc là chìa khóa giúp bản mệnh kiếm tiền. Khi có cơ hội kiếm tiền con giáp này cứ cân nhắc rồi đón nhận. Nhiều người nhận được quà cáp từ đầu tuần, sống chan hòa nên ai cũng quý mến.

Công việc thăng hoa, làm đâu thắng đó, người làm nghề tự do có lộc từ khách, không thiếu việc để làm. Con giáp này dễ dàng vượt qua những nhiệm vụ mới trong tuần nhờ sự trợ giúp của quý nhân, hãy mạnh dạn đón nhận mọi khó khăn đến với mình.

Vận tình cảm không quá xuất sắc cũng không gặp khó khăn lớn. Tình cảm giữa bản mệnh và nửa kia có sự thăng hoa rõ rệt, cả hai nên quan tâm nhau nhiều hơn. Người có gia đình thì được người thân quan tâm hơn, bản mệnh cảm nhận được tình yêu từ người thân.

Con giáp tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới (16-22/10/2023), người tuổi Ngọ có cơ hội nhận được sự đánh giá khá cao của lãnh đạo trong tuần này, tất cả là nhờ bạn dũng cảm, quyết đoán, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, bạn cần chú ý hơn trong cách giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp, chớ nói năng quá thẳng thắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính đến cuối tuần có nhiều tin vui ập đến. Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên dễ có cơ hội nhận tiền thưởng nóng. Người làm kinh tế cũng có khoản lợi nhuận đều đều chảy về túi.

Không những vậy, may mắn là tuổi Ngọ đón nhận tin vui trong tình cảm, người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương nay đã nên đôi thành lứa, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Các cặp đôi đang yêu hóa giải được những mâu thuẫn, bất đồng trước đó để có được tiếng nói chung cần thiết.

Con giáp tuổi Hợi

Tử vi tuần mới (16-22/10/2023), Hợi có Thiên Ấn nâng đỡ nên có tiếng nói trong công việc, được người khác kính nể, giúp đỡ. Cuối tuần có Chính Quan soi chiếu nên mọi kế hoạch đều diễn ra đúng lịch trình, những khúc mắc còn sót lại cũng sẽ được giải quyết dứt điểm giúp bạn có nhiều thời gian thoải mái hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Suốt cả một tuần này, tuổi Hợi cần đặc biệt chú ý kẻo bị lừa tiền. Hợi nên tránh xa tuyệt đối các trò chơi may rủi và đề phòng bị lừa khi mua sắm, tiêu dùng. Bạn không nên trông chờ nhiều vào người đó, thay vào đó cần tự lực cánh sinh sẽ tốt hơn.

Nhờ có Bách Việt chiếu mệnh chủ về đào hoa nên đường tình cảm sẽ là điểm nhấn của tuổi Hợi tuần này. Tuổi này được rất nhiều người yêu mến, có thêm bạn mới, có thêm đối tác làm ăn mới. Tuy nhiên cần biết kiềm chế cảm xúc, nếu sống buông thả, ham chơi bạn dễ đánh mất hạnh phúc mình đang có ở thời điểm hiện tại.

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