Đúng 17h chiều mai, thứ Tư (23/8/2023): 3 con giáp may mắn ngập tràn, chạm đỉnh giàu sang, kiểu gì cũng sắm được nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 22/08/2023 19:32

Những con giáp dưới đây tình cờ có sao may mắn chiếu mệnh, vận khí tăng cao, tài lộc vô cùng vượng phát.

Tuổi Tuất 

Tử vi hôm nay ngày 23/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất vấn đáp tốt các vấn đề liên quan.

Công việc: Vận trình công danh người tuổi Tuất có năng khiếu trong việc phát triển công danh, sự nghiệp, làm chủ được mục tiêu của mình.

Tình duyên: Người tuổi Tuất trong tình cảm cần cố gắng hơn, đừng vì tính cách của mình mà làm người khác khó chịu, không yêu thích bạn. 

Tài lộc: Hạn chế mua sắm trong những ngày thiếu hụt tiền bạc.   

Sức khỏe: Luôn cố gắng dành ít thời gian tập thể thao, chơi các môn giúp ích cho sức khỏe của bạn.

Đúng 17h chiều mai, thứ Tư (23/8/2023): 3 con giáp may mắn ngập tràn, chạm đỉnh giàu sang, kiểu gì cũng sắm được nhà lầu xe hơi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Thân tính tình cởi mở, lạc quan, thích kết bạn với mọi người. Trong công việc, họ là người chăm chỉ, có trách nhiệm và có tinh thần cầu tiến.

Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp tuổi Thân là đôi khi họ tỏ ra bảo thủ, cứng đầu, không chịu tiếp thu ý kiến góp ý trái chiều từ người khác. Sửa đổi nhược điểm này, con giáp tuổi Thân ngày một vươn xa trong công việc.

Con giáp tuổi này tình cờ có sao may mắn chiếu mệnh, vận khí của họ tăng cao. Con giáp này nhận được nhiều cơ may phát tài. Họ đạt được thành tích xuất sắc trong sự nghiệp nên sẽ được cấp trên trọng dụng.

Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì tiếp cận được nhiều khách hàng, doanh thu cũng tăng lên nhanh chóng. Cơ hội đến nhiều nhưng người tuổi Thân cần cẩn trọng, đề phòng kẻ gian lừa gạt, lật lọng.

Đúng 17h chiều mai, thứ Tư (23/8/2023): 3 con giáp may mắn ngập tràn, chạm đỉnh giàu sang, kiểu gì cũng sắm được nhà lầu xe hơi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 23/8/2023, công việc của tuổi Mão, nhất là người làm nghề tự do, khá may mắn, buôn may bán đắt, có lộc từ khách hàng. Nay những ai có ý định khai trương hay bán hàng lấy may cũng tốt, không cần phải chèo kéo khách tự tìm đến với mình.

Vận tài lộc cũng may mắn hơn nhiều người khi có lộc ăn uống, quà cáp. Có thể nay con giáp này sẽ được ai đó cho tiền hoặc cho quà bất ngờ, hoặc được mời đi ăn. Đừng ngần ngại đón nhận tấm chân tình của người khác, bản mệnh xứng đáng hơn ai hết.

Tuy nhiên trên phương diện tình cảm, tuổi Mão dễ bực mình vì một vài câu nói vô duyên của người quen khiến mối quan hệ giữa hai người tệ đi. Con giáp này không nên quan tâm đến miệng thiên hạ nói gì vì dù sống hoàn hảo đến đâu bản mệnh vẫn bị soi mói mà thôi.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Đúng 17h chiều mai, thứ Tư (23/8/2023): 3 con giáp may mắn ngập tràn, chạm đỉnh giàu sang, kiểu gì cũng sắm được nhà lầu xe hơi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng 17h chiều nay 22/8/2023: 3 con giáp khổ tận cam lai, càng chăm chỉ càng giàu có, ung dung hưởng lộc trời cho

Đúng 17h chiều nay 22/8/2023: 3 con giáp khổ tận cam lai, càng chăm chỉ càng giàu có, ung dung hưởng lộc trời cho

Theo tử vi hôm nay, cho thấy những con giáp sau gặp nhiều may mắn trong công việc, chỉ cần chăm chỉ là gặt hái được trái ngọt, thu nhập sẽ luôn dồi dào.

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