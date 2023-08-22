Tử vi ngày mai, thứ Tư (23/8/2023): Mão công việc phát triển rộng mở, Dậu tài lộc gõ cửa bất ngờ, Mùi gặp khắc tinh chiếu mệnh

Tâm linh - Tử vi 22/08/2023 15:51

Trong công việc, 3 con giáp sau luôn chủ động, là người đi tiên phong, thích nghi tốt với áp lực nơi công sở.

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 23/8/2023, công việc của tuổi Mão, nhất là người làm nghề tự do, khá may mắn, buôn may bán đắt, có lộc từ khách hàng. Nay những ai có ý định khai trương hay bán hàng lấy may cũng tốt, không cần phải chèo kéo khách tự tìm đến với mình.

Vận tài lộc cũng may mắn hơn nhiều người khi có lộc ăn uống, quà cáp. Có thể nay con giáp này sẽ được ai đó cho tiền hoặc cho quà bất ngờ, hoặc được mời đi ăn. Đừng ngần ngại đón nhận tấm chân tình của người khác, bản mệnh xứng đáng hơn ai hết.

Tuy nhiên trên phương diện tình cảm, tuổi Mão dễ bực mình vì một vài câu nói vô duyên của người quen khiến mối quan hệ giữa hai người tệ đi. Con giáp này không nên quan tâm đến miệng thiên hạ nói gì vì dù sống hoàn hảo đến đâu bản mệnh vẫn bị soi mói mà thôi.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Tử vi ngày mai, thứ Tư (23/8/2023): Mão công việc phát triển rộng mở, Dậu tài lộc gõ cửa bất ngờ, Mùi gặp khắc tinh chiếu mệnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu có đam mê và khao khát học hỏi. Bản mệnh luôn tìm kiếm kiến thức mới và có khả năng thấu hiểu sâu sắc về các chủ đề đa dạng. Tính cách tích cực và năng động thường xuyên xuất hiện ở con giáp này. Bản mệnh thường có năng lượng dồi dào và thú vui trong việc tham gia vào hoạt động đa dạng.

Người tuổi Dậu hòa đồng nơi công sở, khéo léo, nói được làm được trước mặt cấp trên. Thường ngày lãnh đạo không tạo quá nhiều áp lực cho bản mệnh.

Tuy nhiên cũng có giai đoạn do biến động và thay đổi nhân sự mà người tuổi Dậu gặp phải áp lực lớn. Bản mệnh cũng đã thay đổi để tìm cách giải tỏa, tìm niềm vui cho bản thân trong công việc và tiếp tục nỗ lực.

Người tuổi Dậu nhờ vậy từng bước vượt trở ngại, đạt được mục tiêu như mong đợi.

Tử vi ngày mai, thứ Tư (23/8/2023): Mão công việc phát triển rộng mở, Dậu tài lộc gõ cửa bất ngờ, Mùi gặp khắc tinh chiếu mệnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi ngày mai 23/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi cố gắng phát huy tinh thần làm việc, tập trung vào những vấn đề lớn.

Công việc: Người tuổi Mùi công danh khá quan trọng với bạn, chú ý tập trung toàn tâm toàn lực vào những vấn đề chủ yếu.

Tình duyên: Người tuổi Mùi có tình cảm hạnh phúc với người bạn yêu, luôn quan tâm những người bên cạnh hỗ trợ và giúp đỡ bạn.

Tài lộc: Tiết kiệm chính sách là đúng, nhưng đừng keo kiệt quá.

Sức khỏe: Uống các loại thực phẩm chức năng nên cân nhắc phù hợp với sức khỏe của chính mình.  

Tử vi ngày mai, thứ Tư (23/8/2023): Mão công việc phát triển rộng mở, Dậu tài lộc gõ cửa bất ngờ, Mùi gặp khắc tinh chiếu mệnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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