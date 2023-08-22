Đúng 17h chiều nay, thứ Ba 22/8/2023: 3 con giáp vận đỏ như son, bất ngờ nhặt được 'mỏ vàng', không cần ganh đua tiền bạc cũng về tay

Tâm linh - Tử vi 22/08/2023 11:15

Trong thời gian này, 3 con giáp sau sẽ nhận được cơ hội tốt về tài lộc, sự nghiệp cũng có nhiều thành công.

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 22/8/2023 hôm nay, tuổi Tỵ vận trình suôn sẻ và thuận lợi hơn hẳn. Nếu bản mệnh có ý định mở rộng kinh doanh thì dự định thuận buồm xuôi gió, cơ hội trao tay, chỉ cần bản mệnh biết nắm bắt và phát huy tài năng của mình là được.

Người kinh doanh có ưu điểm là khả năng thuyết phục người khác rất tốt, có thể tận dụng điểm mạnh này để tìm thêm nhiều khách hàng tiềm năng. Mặc dù chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, thử thách nhưng với lòng quyết tâm, bản mệnh chắc chắn có thể giành được thành công.

Tuy nhiên, con giáp này khó kiểm soát được cảm xúc của bản thân khiến chuyện tình cảm cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Bản mệnh vốn tính nóng nảy lại hay thay đổi thất thường nên nửa kia cũng không thể kiên nhẫn, chịu đựng mãi cái tính sớm nắng chiều mưa của bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi

Đúng 17h chiều nay, thứ Ba 22/8/2023: 3 con giáp vận đỏ như son, bất ngờ nhặt được 'mỏ vàng', không cần ganh đua tiền bạc cũng về tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần luôn được biết đến với tính cách nóng nảy, mạnh mẽ và tự lực, tự cường. Có nhiều người nghĩ rằng trong mùa đông, sự nghiệp của con giáp này sẽ tiến triển chậm lại. Nhưng thực tế không phải là như vậy, người tuổi Dần vẫn sẽ làm việc chăm chỉ với bầu nhiệt huyết tuổi trẻ. 

Về mặt tài chính, con giáp này có thể thu được những thành tựu lớn, gây dựng được cuộc sống sung túc, dư dả. Những người tuổi hổ còn nợ nần thì trong tháng này họ có thể tất toán, thậm chí tích lũy được một khoản tiền cho riêng mình.

Trong thời gian này, con giáp tuổi Dần sẽ nhận được cơ hội tốt hơn trong sự nghiệp. Nếu làm kinh doanh, họ sẽ chốt được nhiều đơn hàng. Nếu có ý định khởi nghiệp thì đây cũng là cơ hội tốt để con giáp này lên ý tưởng và chuẩn bị nguồn lực cho dự án của bản thân.

Đúng 17h chiều nay, thứ Ba 22/8/2023: 3 con giáp vận đỏ như son, bất ngờ nhặt được 'mỏ vàng', không cần ganh đua tiền bạc cũng về tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi hôm nay ngày 22/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân đang được cải thiện tài lộc đúng với khả năng của bản thân. 

Công việc: Công việc người tuổi Thân có khả năng hoàn thiện tốt, bạn luôn biết cách làm người khác vui lòng, thoải mái khi đón nhận công việc bạn giao phó.

Tình duyên: Bạn thường dành nhiều điều tích cực cho đối phương, cả hai luôn biết cách chọn không gian phù hợp dành cho những buổi hẹn hò lãng mạn.  

Tài lộc: Hợp tác làm ăn cùng nhiều người, bạn đang có tài lộc thuận lợi.  

Sức khỏe: Khá thích ăn các món cay, chú ý dạ dày.

Đúng 17h chiều nay, thứ Ba 22/8/2023: 3 con giáp vận đỏ như son, bất ngờ nhặt được 'mỏ vàng', không cần ganh đua tiền bạc cũng về tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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