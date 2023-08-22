Tử vi hôm nay, thứ Ba (22/8/2023): Sửu gặp may mắn về tiền bạc, Tuất tình cảm chưa may mắn, Mão có tầm nhìn xa trông rộng

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Ba ngày 22/8/2023 hôm nay, tuổi Sửu gặp may mắn về tiền bạc khi đường tài lộc khởi phát vô cùng. Người làm ăn kinh doanh gặp cơ hội hợp tác làm ăn có lợi nên tiền bạc dư dôi, có thêm nguồn vốn để mở rộng đầu tư hoặc tham gia vào lĩnh vực mới.

Tuy nhiên vận trình tình duyên có phần trắc trở, không được như mong muốn. Các cặp đôi còn đang yêu hay đã lập gia đình cũng đều còn nhiều mâu thuẫn khó hóa giải. Những giây phút ngọt ngào cũng không bù đắp lại được những lần tranh cãi giữa hai người.

Vận trình sự nghiệp của con giáp này cũng thăng tiến không ngừng. Đường công danh của tuổi Sửu đang rộng mở, có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn, tương lai phía trước vẫn còn rất nhiều may mắn đang chờ đón bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Mão có tính cách tốt, có tầm nhìn xa trông rộng, luôn tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề.

Dù gặp khó khăn đến mấy, con giáp này cũng có thể giải quyết vấn đề một cách thuận lợi, không để áp lực nhấn chìm mình.

Trong ngày mới (22/8), con giáp tuổi Mão tăng thêm thu nhập, may mắn kéo dài, kéo theo công việc ngày càng thuận lợi. Họ cũng đứng trước lựa chọn cho mình hướng đi mới tốt hơn trong tương lai. Tuổi Mão này sẽ không hài lòng với thành công hiện tại, sẽ không chùn bước hay dậm chân tại chỗ. Họ sẵn sàng bước vào những thử thách mới để mình "bay bổng' trong thành công từ giữa tháng 8 Dương lịch.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay ngày 22/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất bận rộn nhiều với công việc hiện tại, tình cảm lận đận.

Công việc: Vận trình công danh người tuổi Tuất nhận nhiều khó khăn trong công việc, bận rộn với lịch trình công tác dày đặc.

Tình duyên: Người tuổi Tuất trong tình cảm chưa may mắn, bạn cần học cách cải thiện bản thân, thay đổi những suy nghĩ để chính mình trở nên tích cực hơn.

Tài lộc: Tiết kiệm và tái chế khi bạn có nhiều món đồ hiệu.

Sức khỏe: Mắc sai lầm lớn trong việc sử dụng liên tục đồ ăn có sẵn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.