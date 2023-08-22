Tử vi hôm nay, thứ Ba (22/8/2023): Dần vượng phát tài lộc bất ngờ, Hợi ung dung hưởng trọn phúc phần thiên hạ, Dậu cuối tháng không lo cơm ăn áo mặc

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Ba ngày 22/8/2023 hôm nay, tuổi Dần mọi việc không có gì phải lo lắng. Nếu bản mệnh biết giải quyết vấn đề một cách linh động thì làm việc gì cũng thuận lợi, trôi chảy, hứa hẹn sẽ thu hoạch được không ít tin mừng.

Nhân duyên của con giáp này tốt lành. Người độc thân có thể tìm kiếm được một nửa của mình trong các sự kiện đông người. Buổi tối bản mệnh có thể gặp gỡ bạn bè hoặc tham gia các hoạt động xã hội, lớp học ngắn hạn về lĩnh vực đang hứng thú để mở rộng mối quan hệ.

Chẳng những vậy, ngày mới cũng mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền cho con giáp này. Tài lộc trong ngày rất khá nên bản mệnh sẽ có xu hướng chi tiêu thoải mái hơn, bản mệnh nghĩ đó chỉ là những món đồ rẻ tiền nhưng nhiều khoản nhỏ cộng lại sẽ trở thành một món lớn. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến tuổi Dần không để dành được một khoản tiền tiết kiệm nào và hay cháy túi.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Hợi rất dễ gần, tính cách cũng thân thiện, hòa đồng. Điều này sẽ tạo nền tảng tốt cho sự phát triển của bản thân và giúp họ cất cánh trong tương lai.

Cuộc sống của con giáp tuổi Hợi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong ngày mới. Họ sẽ có bước đột phá trong sự nghiệp, cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Một mặt, người tuổi Hợi được quý nhân giúp đỡ, mặt khác hoàn cảnh gia đình dần cải thiện. Họ cũng được sự quan tâm chăm sóc, chia sẻ của cả gia đình nên con giáp này không chỉ phát triển thuận lợi mà còn có thể trở nên giàu có.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi hôm nay ngày 22/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hôm nay hãy chuẩn bị để bản thân thoải mái, tự do với những gì bạn đang có, đừng gượng ép chính mình.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu khá khó tính trong xử lí công việc, bản thân luôn biết chính mình muốn gì, làm gì không để tiêu cực.

Tình duyên: Người tuổi Dậu rất giỏi trong việc gia công các đơn hàng, bạn không muốn bản thân phải có nhiều việc mệt mỏi.

Tài lộc: Nghỉ hưu đúng dự định, nhưng bạn đang khó lo lắng cho đời sống cá nhân.

Sức khỏe: Chú ý gìn giữ sức khỏe không để thời tiết ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.