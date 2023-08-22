Tử vi hôm nay, thứ Ba (22/8/2023): Dần vượng phát tài lộc bất ngờ, Hợi ung dung hưởng trọn phúc phần thiên hạ, Dậu cuối tháng không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 22/08/2023 10:27

Cuộc sống của 3 con giáp sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong ngày mới. Họ sẽ có bước đột phá trong sự nghiệp, cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Ba ngày 22/8/2023 hôm nay, tuổi Dần mọi việc không có gì phải lo lắng. Nếu bản mệnh biết giải quyết vấn đề một cách linh động thì làm việc gì cũng thuận lợi, trôi chảy, hứa hẹn sẽ thu hoạch được không ít tin mừng.

Chẳng những vậy, ngày mới cũng mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền cho con giáp này. Tài lộc trong ngày rất khá nên bản mệnh sẽ có xu hướng chi tiêu thoải mái hơn, bản mệnh nghĩ đó chỉ là những món đồ rẻ tiền nhưng nhiều khoản nhỏ cộng lại sẽ trở thành một món lớn. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến tuổi Dần không để dành được một khoản tiền tiết kiệm nào và hay cháy túi.

Nhân duyên của con giáp này tốt lành. Người độc thân có thể tìm kiếm được một nửa của mình trong các sự kiện đông người. Buổi tối bản mệnh có thể gặp gỡ bạn bè hoặc tham gia các hoạt động xã hội, lớp học ngắn hạn về lĩnh vực đang hứng thú để mở rộng mối quan hệ.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Tử vi hôm nay, thứ Ba (22/8/2023): Dần vượng phát tài lộc bất ngờ, Hợi ung dung hưởng trọn phúc phần thiên hạ, Dậu cuối tháng không lo cơm ăn áo mặc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Hợi rất dễ gần, tính cách cũng thân thiện, hòa đồng. Điều này sẽ tạo nền tảng tốt cho sự phát triển của bản thân và giúp họ cất cánh trong tương lai.

Cuộc sống của con giáp tuổi Hợi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong ngày mới. Họ sẽ có bước đột phá trong sự nghiệp, cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Một mặt, người tuổi Hợi được quý nhân giúp đỡ, mặt khác hoàn cảnh gia đình dần cải thiện. Họ cũng được sự quan tâm chăm sóc, chia sẻ của cả gia đình nên con giáp này không chỉ phát triển thuận lợi mà còn có thể trở nên giàu có.

Tử vi hôm nay, thứ Ba (22/8/2023): Dần vượng phát tài lộc bất ngờ, Hợi ung dung hưởng trọn phúc phần thiên hạ, Dậu cuối tháng không lo cơm ăn áo mặc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi hôm nay ngày 22/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hôm nay hãy chuẩn bị để bản thân thoải mái, tự do với những gì bạn đang có, đừng gượng ép chính mình.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu khá khó tính trong xử lí công việc, bản thân luôn biết chính mình muốn gì, làm gì không để tiêu cực. 

Tình duyên: Người tuổi Dậu rất giỏi trong việc gia công các đơn hàng, bạn không muốn bản thân phải có nhiều việc mệt mỏi.

Tài lộc: Nghỉ hưu đúng dự định, nhưng bạn đang khó lo lắng cho đời sống cá nhân.  

Sức khỏe: Chú ý gìn giữ sức khỏe không để thời tiết ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

Tử vi hôm nay, thứ Ba (22/8/2023): Dần vượng phát tài lộc bất ngờ, Hợi ung dung hưởng trọn phúc phần thiên hạ, Dậu cuối tháng không lo cơm ăn áo mặc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi hôm nay, thứ Ba (22/8/2023): Sửu gặp may mắn về tiền bạc, Tuất tình cảm chưa may mắn, Mão có tầm nhìn xa trông rộng

Tử vi hôm nay, thứ Ba (22/8/2023): Sửu gặp may mắn về tiền bạc, Tuất tình cảm chưa may mắn, Mão có tầm nhìn xa trông rộng

Trong ngày mới này, 3 con giáp sau bận rộn nhiều với công việc hiện tại, tình cảm lận đận.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 43 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 1 giờ 13 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay