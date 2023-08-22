Đúng 17h chiều nay, thứ Ba (22/8/2023): 3 con giáp đối mặt với nhiều thay đổi, hung nhiều cát ít, thận trọng giữ mình

Tâm linh - Tử vi 22/08/2023 15:09

3 con giáp sau cần có sự chuẩn bị để thích nghi tốt với áp lực, luôn sẵn sàng đương đầu với sự cạnh tranh khốc liệt.

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Ba ngày 22/8/2023 hôm nay, các kế hoạch kiếm tiền làm giàu của tuổi Tý có thể sẽ không được như ý. Bản mệnh có thể vấp phải những chiêu trò cạnh tranh của đối thủ, hàng hóa lưu thông kém, lợi nhuận sụt giảm.

Bên cạnh việc phải có sự chuẩn bị để luôn sẵn sàng đương đầu với sự cạnh tranh khốc liệt, cũng nên chú tâm quan sát biến động thị trường để có sự điều chỉnh kịp thời, nắm bắt thị hiếu tùy vào từng thời điểm của khách hàng. Bằng cách này, bản mệnh sẽ tự tạo cho mình lợi thế kinh doanh.

Con giáp này cũng nên quan tâm chăm sóc sức khỏe của mình hơn. Thời gian này tuổi Tý mải mê với công việc hay lao mình đi kiếm tiền nên ngày càng bỏ bê sức khỏe. Nếu tình trạng này kéo dài, bản mệnh có thể đổ bệnh vì lao lực.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Đúng 17h chiều nay, thứ Ba (22/8/2023): 3 con giáp đối mặt với nhiều thay đổi, hung nhiều cát ít, thận trọng giữ mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần giỏi giang, sáng tạo. Bản mệnh có tư duy nhanh nhạy, tìm ra các giải pháp độc đáo và có khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau.

Một tính cách thường thấy ở người tuổi Dần là kiên nhẫn và chịu khó. Bản mệnh có thể dành nhiều thời gian và công sức để hoàn thành công việc một cách tốt nhất, không ngại khó khăn hay gian khổ.

Người tuổi Dần sống trung thực và có trách nhiệm, làm việc gì cũng quyết làm đến cùng. Bản mệnh không giỏi bộc lộ cảm xúc, chỉ có thể một mình gánh vác công việc.

Một khi đã thích nghi tốt với áp lực, cho dù có gặp khó khăn, người tuổi Dần cũng không than thở mà chấp nhận thử thách để tôi rèn ý chí. Đây chính là bí quyết giúp bản mệnh vượt qua mọi thử thách, chạm tay đến thành công.

Đúng 17h chiều nay, thứ Ba (22/8/2023): 3 con giáp đối mặt với nhiều thay đổi, hung nhiều cát ít, thận trọng giữ mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi hôm nay ngày 22/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi thị phi đang cho bạn những trưởng thành cần có. 

Công việc: Người tuổi Mùi công danh không làm cho bạn mệt mỏi, những trưởng thành hiện tại cho bạn nhiều cơ hội mới thể hiện đúng với năng lực chính mình. 

Tình duyên: Người tuổi Mùi không muốn người khác làm bạn buồn, nên thường chủ động giải quyết công việc thỏa đáng.

Tài lộc: Tiết kiệm những chính sách mới, cho bạn có thu nhập mới.

Sức khỏe: Chú ý chọn thực phẩm phù hợp với sức khỏe của bản thân.  

Đúng 17h chiều nay, thứ Ba (22/8/2023): 3 con giáp đối mặt với nhiều thay đổi, hung nhiều cát ít, thận trọng giữ mình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng 17h chiều nay, thứ Ba 22/8/2023: 3 con giáp vận đỏ như son, bất ngờ nhặt được 'mỏ vàng', không cần ganh đua tiền bạc cũng về tay

Đúng 17h chiều nay, thứ Ba 22/8/2023: 3 con giáp vận đỏ như son, bất ngờ nhặt được 'mỏ vàng', không cần ganh đua tiền bạc cũng về tay

Trong thời gian này, 3 con giáp sau sẽ nhận được cơ hội tốt về tài lộc, sự nghiệp cũng có nhiều thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 49 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 1 giờ 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay