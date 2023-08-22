Đúng 17h chiều nay, thứ Ba (22/8/2023): 3 con giáp đối mặt với nhiều thay đổi, hung nhiều cát ít, thận trọng giữ mình

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Ba ngày 22/8/2023 hôm nay, các kế hoạch kiếm tiền làm giàu của tuổi Tý có thể sẽ không được như ý. Bản mệnh có thể vấp phải những chiêu trò cạnh tranh của đối thủ, hàng hóa lưu thông kém, lợi nhuận sụt giảm.

Con giáp này cũng nên quan tâm chăm sóc sức khỏe của mình hơn. Thời gian này tuổi Tý mải mê với công việc hay lao mình đi kiếm tiền nên ngày càng bỏ bê sức khỏe. Nếu tình trạng này kéo dài, bản mệnh có thể đổ bệnh vì lao lực.

Bên cạnh việc phải có sự chuẩn bị để luôn sẵn sàng đương đầu với sự cạnh tranh khốc liệt, cũng nên chú tâm quan sát biến động thị trường để có sự điều chỉnh kịp thời, nắm bắt thị hiếu tùy vào từng thời điểm của khách hàng. Bằng cách này, bản mệnh sẽ tự tạo cho mình lợi thế kinh doanh.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần giỏi giang, sáng tạo. Bản mệnh có tư duy nhanh nhạy, tìm ra các giải pháp độc đáo và có khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau.

Một tính cách thường thấy ở người tuổi Dần là kiên nhẫn và chịu khó. Bản mệnh có thể dành nhiều thời gian và công sức để hoàn thành công việc một cách tốt nhất, không ngại khó khăn hay gian khổ.

Người tuổi Dần sống trung thực và có trách nhiệm, làm việc gì cũng quyết làm đến cùng. Bản mệnh không giỏi bộc lộ cảm xúc, chỉ có thể một mình gánh vác công việc.

Một khi đã thích nghi tốt với áp lực, cho dù có gặp khó khăn, người tuổi Dần cũng không than thở mà chấp nhận thử thách để tôi rèn ý chí. Đây chính là bí quyết giúp bản mệnh vượt qua mọi thử thách, chạm tay đến thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hôm nay ngày 22/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi thị phi đang cho bạn những trưởng thành cần có.

Công việc: Người tuổi Mùi công danh không làm cho bạn mệt mỏi, những trưởng thành hiện tại cho bạn nhiều cơ hội mới thể hiện đúng với năng lực chính mình.

Tình duyên: Người tuổi Mùi không muốn người khác làm bạn buồn, nên thường chủ động giải quyết công việc thỏa đáng.

Tài lộc: Tiết kiệm những chính sách mới, cho bạn có thu nhập mới.

Sức khỏe: Chú ý chọn thực phẩm phù hợp với sức khỏe của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!