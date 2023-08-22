3 con giáp phất lên như phượng hoàng trong 7 ngày tới: Ôm trọn lộc trời, quét sạch vận may của thiên hạ, cuộc sống sung sướng trăm bề

Tâm linh - Tử vi 22/08/2023 13:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây được sao Thiên Ấn chiếu mệnh, tài lộc tăng cao trong 7 ngày tới.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần một khi đã có mục tiêu thì sẽ theo đuổi đến cùng. Họ có sự nhanh nhạy thông minh, và tính cách kiên cường sẵn có, nên thành công là chuyện nắm trong tay vào 7 ngày tới.

Con giáp này có tính kiên nhẫn vô cùng lợi hại. Như những con hổ chờ thời săn mồi, họ ung dung chờ đợi thời vận. Một khi đã đến lúc, họ sẽ hành động theo những gì đã lên kế hoạch.

Sẽ có lúc gặp vất vả, khó khăn, thậm chí là thất bại trong cả công việc, tình cảm hay gia đình nhưng họ sẽ không bỏ cuộc. Nếu vấp ngã, họ sẽ kiên trì đợi lúc có thể đứng lên.

Nếu làm việc chung với người tuổi Dần, bạn sẽ thấy ở họ một nguồn năng lực tích cực. Khi gặp chuyện bị trách mắng, họ không sợ, cũng không chùn bước, chỉ cố gắng hoàn thiện mình. Cũng vì tính cách này, họ dễ dàng có được vị trí cao trong sự nghiệp.

3 con giáp phất lên như phượng hoàng trong 7 ngày tới: Ôm trọn lộc trời, quét sạch vận may của thiên hạ, cuộc sống sung sướng trăm bề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi dự báo trong 7 ngày tới, tình hình tài chính của con giáp tuổi Mão đánh dấu giai đoạn rực rỡ khi bản mệnh bắt đầu thoát khỏi được những khó khăn trong thời gian trước đây. Chỉ cần bước qua tháng mới, bản mệnh bắt đầu hạn chế việc mua sắm và tập trung vào việc tiết kiệm để chuẩn bị cho những kế hoạch dài hạn về sau.

Chẳng mấy ai đủ may mắn mà tự nhiên có một khoản tiền lớn nếu không tiết kiệm, vì thế, bạn nên kiên trì với việc này, đừng đợi có nhiều tiền mới nghĩ tới thì quá muộn rồi, bạn sẽ chẳng để dành ra được đồng nào đâu.

Nói chung, dù người tuổi Mão đang là người làm ăn kinh doanh hay đơn giản là làm công ăn lương thì đều rủng rỉnh tiền tiêu. Bạn thoát khỏi được những lo lắng tiền bạc, không còn phải lo toan nhiều như trước nữa.

3 con giáp phất lên như phượng hoàng trong 7 ngày tới: Ôm trọn lộc trời, quét sạch vận may của thiên hạ, cuộc sống sung sướng trăm bề - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Là con giáp có tính cách lạc quan và luôn có tinh thần cầu tiến, vì thế những người tuổi Thân luôn cố gắng hết sức để đạt được thành tích nổi trội trong công việc. Ngoài ra, họ cũng có khả năng tự lập và tự học cao nên không cần mất quá nhiều thời gian cũng có thể hoàn thành tốt công việc được giao. Tuy nhiên những người tuổi Thân thuộc top “nhanh thích nhưng cũng nhanh chán” nên không có thái độ nghiêm túc khi làm việc.

Trong 7 ngày tới, con giáp này sẽ có cuộc sống vô cùng thoải mái khi công việc thuận lợi, tiền bạc dồi dào. Để mọi chuyện có thể duy trì lâu dài, họ cần học cách sắp xếp thời gian và thiết lập cho mình những kế hoạch cụ thể để tiến gần hơn với mục tiêu đã đề ra. Chỉ cần như vậy là người tuổi Thân đã có thể thay đổi được đáng kế thu nhập bản thân cũng như nhận được sự tin tưởng từ lãnh đạo.

3 con giáp phất lên như phượng hoàng trong 7 ngày tới: Ôm trọn lộc trời, quét sạch vận may của thiên hạ, cuộc sống sung sướng trăm bề - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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