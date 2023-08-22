Đúng 17h chiều nay 22/8/2023: 3 con giáp khổ tận cam lai, càng chăm chỉ càng giàu có, ung dung hưởng lộc trời cho

Tâm linh - Tử vi 22/08/2023 16:29

Theo tử vi hôm nay, cho thấy những con giáp sau gặp nhiều may mắn trong công việc, chỉ cần chăm chỉ là gặt hái được trái ngọt, thu nhập sẽ luôn dồi dào.

Tuổi Dần

Con giáp đầu tiên được thần May mắn gọi tên trong cuối ngày hôm nay, thứ Ba (22/8/2023) chính là tuổi Dần. Thời gian tới, họ sẽ xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, do đó được mọi người giúp đỡ nhiệt tình trong mọi việc. Những khó khăn sẽ được khắc phục, sự nghiệp tiến triển ổn định.

Trong thi cử, tuổi Dần chỉ cần chăm chỉ là gặt hái được trái ngọt. Còn khi làm ăn kinh doanh, sự may mắn giúp họ có được những đối tác triển vọng, dù có gặp khó khăn cũng được mọi người giúp đỡ vượt qua.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Dần tháng 6 rất vượng. Các cặp đôi sẽ chia sẻ và thấu hiểu với nhau nhiều hơn. Người độc thân cũng trở nên nổi bật trong mắt người khác giới và có cơ hội để tìm thấy nửa kia của mình.

Đúng 17h chiều nay 22/8/2023: 3 con giáp khổ tận cam lai, càng chăm chỉ càng giàu có, ung dung hưởng lộc trời cho - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi hôm nay ngày 22/8/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu vận trình hiện tại cần thay đổi tính cách để phù hợp với công việc. 

Công việc: Người tuổi Sửu công việc đã có những thay đổi đúng hướng, làm việc gì cũng có suy nghĩ, chuyển hướng phù hợp. 

Tình duyên: Tình cảm người tuổi Sửu vận trình tình cảm cho bạn những hướng đi riêng, bạn luôn cố gắng có được người mình thương trong khả năng của bản thân.  

Tài lộc: Tài lộc có thể cải thiện nếu bạn biết cách thay đổi vận trình đúng với năng lực hiện tại của bản thân. 

Sức khỏe: Gìn giữ bản thân trước những món nhậu không phù hợp.  

Đúng 17h chiều nay 22/8/2023: 3 con giáp khổ tận cam lai, càng chăm chỉ càng giàu có, ung dung hưởng lộc trời cho - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Ba ngày 22/8/2023 hôm nay, công việc của tuổi Thìn đang tiến triển rất tích cực. Bản mệnh được dự báo sẽ gặt hái được khá nhiều thành công trong lĩnh vực mình theo đuổi. Con giáp này càng làm càng hăng say, hứng thú nên tìm tòi được nhiều điều mới lạ, phát triển năng lực cá nhân tốt hơn.

Đây cũng là một ngày khá vui vẻ của tuổi Thìn vì có thể đón nhận được những điều may mắn, tốt lành về tình cảm. Người độc thân có thể tìm được hạnh phúc của đời mình, tình yêu đến rất tình cờ mà chính bản mệnh cũng thấy bất ngờ.

Trong khi đó, các cặp đôi hay người đã có gia đình sẽ trải qua một ngày ổn thỏa, từ công việc cho tới tình cảm. Con giáp này có thể dành thêm chút thời gian để hâm nóng tình cảm vợ chồng, quan tâm tới người thân hơn nữa để gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dần

Đúng 17h chiều nay 22/8/2023: 3 con giáp khổ tận cam lai, càng chăm chỉ càng giàu có, ung dung hưởng lộc trời cho - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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