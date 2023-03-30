Đúng 10 ngày đầu tháng 4, Trời Phật tặng vàng tặng bạc, 3 con giáp mang trên mình thiên mệnh, công thành danh toại, giàu sang vô đối, phú quý cát tường

Tâm linh - Tử vi 30/03/2023 15:39

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 10 ngày đầu tháng 4, Trời Phật tặng vàng tặng bạc, 3 con giáp mang trên mình thiên mệnh, công thành danh toại, giàu sang vô đối, phú quý cát tường.

Tuổi Tuất

Đúng 10 ngày đầu tháng 4, tài vận tuổi Tuất sẽ có chuyển biến tích cực. Bất kể làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi, càng làm việc càng có nhiều tiền, dự kiến cuối năm sẽ cá kiếm được một khoản lớn, đủ để xây dựng cuộc sống sung túc đến hết năm sau.

Nếu dùng tiền kiếm được để đầu tư thì chắc chắn sẽ sinh thêm lời. Tuy nhiên, tuổi Tuất cần lưu ý một điều, khi kiếm được số tiền lớn, cần phải sử dụng để đầu tư cho bản thân mình, tránh cho người khác mượn tiền để giữ tài khí được ổn định.

Đúng 10 ngày đầu tháng 4, Trời Phật tặng vàng tặng bạc, 3 con giáp mang trên mình thiên mệnh, công thành danh toại, giàu sang vô đối, phú quý cát tường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng 10 ngày đầu tháng 4, con giáp tuổi Tỵ gặp nhiều điều may mắn, nụ cười hạnh phúc từ đó đến với họ. Tài lộc của họ trong khoảng thời gian này lạc quan hơn trước. Họ có được sự nghiệp vượng phát, thành tích trong công việc ngày càng nổi bật.

Ngoài ra, con giáp này cũng có thể cho ra đời nhiều ý tưởng sáng tạo. Người tuổi này làm kinh doanh cũng gặp được nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, thu hái nhiều thành quả. Đặc biệt, người tuổi Tỵ được quý nhân đưa đường dẫn lối nên gặp được nhiều tốt lành đến bất ngờ

Đúng 10 ngày đầu tháng 4, Trời Phật tặng vàng tặng bạc, 3 con giáp mang trên mình thiên mệnh, công thành danh toại, giàu sang vô đối, phú quý cát tường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng 10 ngày đầu tháng 4, những người thuộc con giáp tuổi Thân thông minh, lanh lợi, đa tài, giỏi giao tiếp và số mệnh sẽ có nhiều bạn bè trong suốt cuộc đời. Họ có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Trong giai đoạn này, phúc khí dồi dào, được quý nhân phù trợ, con giáp may mắn này làm ăn phát đạt, biết sử dụng mối quan hệ để sự nghiệp như cá gặp nước, kỳ vọng sẽ thực hiện được lý tưởng của mình trong cuộc sống và tạo ra tài sản. Ngoài ra, sự thành công của công việc kinh doanh đã thúc đẩy sự cải thiện của cải của người cầm tinh con khỉ

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 99 ngày tới, VẬT ĐỔI SAO DỜI, 3 con giáp xòe tay hứng lộc, tiền của dư dôi, giàu sang như ý, ăn nên làm ra, danh lợi song toàn, tấn tài tấn lộc

Đúng 99 ngày tới, VẬT ĐỔI SAO DỜI, 3 con giáp xòe tay hứng lộc, tiền của dư dôi, giàu sang như ý, ăn nên làm ra, danh lợi song toàn, tấn tài tấn lộc

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 99 ngày tới, VẬT ĐỔI SAO DỜI, 3 con giáp xòe tay hứng lộc, tiền của dư dôi, giàu sang như ý, ăn nên làm ra, danh lợi song toàn, tấn tài tấn lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 10 ngày đầu tháng 4 tử vi tháng 4 tử vi ngày mai tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 1 giờ 5 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày