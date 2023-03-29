Theo tử vi 12 con giáp, bước qua ngày 31/3, 3 con giáp có Thần Phật trợ mệnh nên may mắn trùng dương, tiền tiêu không xuể, tài sản bạt ngàn, giàu càng thêm giàu, cầu được ước thấy.

Tuổi Tuất Bước qua ngày 31/3, tuổi Tuất được quý nhân che chở nên đường tài lộc vô cùng vượng phát. Nếu là người buôn bán kinh doanh sẽ càng thuận lợi và suôn sẻ vì được cát tinh trợ giúp. Tử vi cho biết trong thời gian này tuổi Tuất không nên quá tin tưởng vào những lời mật ngọt của người bản thân cảm thấy không tốt. Nhưng nếu bạn muốn mở rộng đầu tư kinh doanh hoặc mở rộng công việc thì đây chính là cơ hội tốt. Đây cũng là thời điểm tốt về tình duyên, với những người tuổi Tuất còn độc thân có thể tìm được một nửa ưng ý. Với những người đã có gia đình thì đây chính là thời điểm vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Bước qua ngày 31/3, những chú Rắn sẽ thoải mái chi tiêu, không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Bạn có thể thoải mái tụ tập, hẹn hò với bạn bè, đi về thăm gia đình hay đi du lịch, không vì chuyện tài chính mà phải băn khoăn do dự, cuối cùng bó gối ở nhà cho tiết kiệm tiền. Đây là thành quả mà tuổi Tỵ có được sau quãng thời gian làm việc chăm chỉ cần cù. Có làm thì mới có ăn, đừng nghĩ rằng con giáp này may mắn nên mới không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc chi tiêu nha.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Tử vi 12 con giáp cho hay, người tuổi Sửu sẽ có cơ hội tái ngộ với đồng hương hoặc bạn cũ và được hỗ trợ nguồn vốn mạnh mẽ để con giáp có thêm tự tin mà mở ra những cơ hội kinh doanh mới. Về mặt học hành, thi cử, có thể nói là thi đỗ đó với thành tích xuất sắc. Bước qua ngày 31/3, vận trình người tuổi Sửu vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn. Con giáp này nhiều khả năng trúng số với giải thưởng lớn, thậm chí là giải đặc biệt. Sự nghiệp cũng thăng tiến, con giáp này được cấp trên trọng dụng, tin tưởng, nhanh chóng có được cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn. *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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