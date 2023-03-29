Đúng 9 giờ ngày 30/3, Quý Nhân dìu dắt từng bước đến vinh quang, 3 con giáp giàu sang đại thắng, tài lộc thênh thang, phúc khí dồi dào, vận trình rực rỡ

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 9 giờ ngày 30/3, 3 con giáp giàu sang đại thắng, tài lộc thênh thang, phúc khí dồi dào, vận trình rực rỡ.

Tuổi Thân Mặc dù trong những tháng vừa qua, tài vận của người tuổi Thân chỉ ở mức trung bình. Nhưng đúng 9 giờ ngày 30/3, con giáp may mắn tuổi Thân được dự báo sẽ gặp nhiều điềm lành, tài lộc vượng hơn trông thấy, bản mệnh làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Theo tử vi 12 con giáp, do có tài lộc vượng, con giáp tuổi Thân nào còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ. Ai đang gặp khó khăn cũng có thể biến nguy thành an, gặp nhiều may mắn trong công việc. Dù gặp khó khăn đến đâu thì con giáp may mắn này cũng có quý nhân hỗ trợ, nên họ không dễ dàng nản lòng.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Cuộc sống của người tuổi Mùi đang dần khởi sắc từng chút một, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều đang chuyển biến tích cực. Đặc biệt, lúc 9 giờ ngày 22/4, tuổi Mùi sẽ tìm được cơ hội thăng thêm thu nhập, đối với những người làm công ăn lương thì có khả năng được thăng chức, tiền lương tăng gấp bội. Theo tử vi 12 con giáp, đường tài vận của những người tuổi Mùi sẽ có sự chuyển biến tích cực vào đúng 9 giờ ngày 30/3. Bạn sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ. Chỉ cần biết vận dụng những gì mình được học, cộng với kinh nghiệm mà bản thân đã tích lũy không khó để bạn giành lấy những gì xứng đáng với mình.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Tử vi 12 con giáp có nói, đúng 9 giờ ngày 30/3, tuổi Thìn bước vào cục diện Tam Hợp, lại thêm việc được ngũ hành lưu niên tương sinh nên tài lộc của bản mệnh này vẫn ở mức khá. Do đó, thu nhập có phần tăng trưởng hơn so với năm ngoái, thậm chí có thể trở nên giàu có. Bên cạnh đó, người tuổi Thìn là những người có tư duy nhanh nhẹn, lại có khả năng giao tiếp khéo léo nên quen biết được rất nhiều bạn tốt, trong đó có nhiều quý nhân nâng đỡ và hỗ trợ cho họ trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm mà người tuổi Thìn kinh doanh sẽ có nhiều lộc, vạn sự thuận lợi và đạt doanh số cao. *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Tư ngày 29/3/2023 của 12 con giáp: Mão - Hợi được Chính Ấn soi chiếu đường vận mệnh, may mắn trùng dương, giàu sang vô đối, Tý - Thìn gặp điều xui rủi, số phận bất trắc, tiền tài thất thoát Theo tử vi thứ Tư ngày 29/3/2023 của 12 con giáp, cặp đôi Mão và Hợi có Chính Ấn hỗ trợ nên vận mệnh suôn sẻ bất ngờ, Cát Tinh tặng vàng tặng bạc, tiền của đề huề, ăn nên làm ra. Trong khi đó, hai con giáp Tý và Thìn lại có số mệnh trái ngược, xui xẻo bủa vây, tài sản sụt giảm nhanh chóng.

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