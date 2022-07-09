Tuần từ 11/7 -17/7: Quý nhân theo gót, may mắn bủa vây, 3 con giáp vận khí lên cao, hái được sao trời, ngút ngàn tài lộc

Tâm linh - Tử vi 09/07/2022 00:16

3 con giáp dưới đây sẽ vượt lên số phận, tiền bạc ngút ngàn trong tuần tới.

Tuổi Dần

Đa số những người tuổi Dần biết đặt mục tiêu trong cuộc sống, họ lấy đó làm mốc và không ngừng cố gắng, nỗ lực để đạt được.

Những người tuổi Dần khá liều lĩnh trong mức độ cho phép, nhưng họ không bao giờ khoanh tay trước số phận an bài. Tuổi Dần cho rằng vận mệnh của mình nằm trong tay mình, bên cạnh vận may họ còn dựa vào năng lực để tự làm chủ cuộc sống.

Tuần từ 11/7 -17/7: Quý nhân theo gót, may mắn bủa vây, 3 con giáp vận khí lên cao, hái được sao trời, ngút ngàn tài lộc - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Dần vốn mang mệnh phú quý nên những gì họ làm đều sẽ gặt hái được thành công trong tương lai, chỉ quan trọng họ có kiên nhẫn hay không?

Cụ thể trong hai tháng đầu năm 2019, tuổi Dần chuẩn bị tinh thần đón lộc trời cho, không chỉ có quý nhân phương xa giúp đỡ mà bản thân họ cũng tự tạo cơ hội làm giàu cho chính mình.

Tuổi Ngọ

Vận thế của người tuổi Ngọ trong năm 2022 đại vượng phát. Con giáp này bẩm sinh đã thông minh, tài trí hơn người, tư duy nhanh nhẹn, linh hoạt, rất giỏi trong việc quản lý tài chính.

Tuần từ 11/7 -17/7: Quý nhân theo gót, may mắn bủa vây, 3 con giáp vận khí lên cao, hái được sao trời, ngút ngàn tài lộc - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuần tới, do được hưởng lộc quý nhân nên người tuổi Ngọ có không ít cơ hội đầu tư kiếm lời.Do nắm bắt được được cơ hội nên con giáp này sẽ thu về những khoản tiền kếch xù và nhanh chóng mua nhà, tậu xe.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất tuần mới này sẽ thật sự phát tài. Với bản tính năng động, nhiệt tình cùng với khiếu ăn nói, cách hành xử khéo léo nên người tuổi Tuất nhận được rất nhiều sự yêu mến, điều có thể giúp họ thành công, suôn sẻ trong công việc cũng như nhiều phương diện của cuộc sống.

Tuần từ 11/7 -17/7: Quý nhân theo gót, may mắn bủa vây, 3 con giáp vận khí lên cao, hái được sao trời, ngút ngàn tài lộc - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Có lợi thế là sở hữu nhiều ưu điểm cũng như tài lẻ, và tính cởi mở, thân thiện, thoải mái nên vào năm nay, đó cũng chính là một trong những yếu tố khiến người sinh vào tuổi này có thể đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp cũng như gia đình, các mối quan hệ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   3 con giáp phát tài 3 con giáp giàu sang 3 con giáp đại cát

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 5 giờ 18 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 5 giờ 21 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng