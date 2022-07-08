2 ngày cuối tuần (9, 10/7): Bồ Tát phù hộ, 3 con giáp làm ăn gặp thời đổi vận, của cải tăng vọt, hút trọn lộc trời, làm ăn phát tài, tiền vàng dư dả

Tuổi Tỵ là người chín chắn và tài giỏi. Dù làm ở lĩnh vực nào họ cũng cố gắng hết mình để thu lại lợi ích tốt nhất.

Người tuổi Tỵ được cho là sẽ có Bồ Tát phù họ nên chắc chắn sẽ hanh thông, tai qua nạn khỏi, thịnh vượng và gặp nhiều điều may mắn bất ngờ.

Theo tử vi học, 2 ngày cuối tuần (9, 10/7), tài lộc của người cầm tinh con Rắn sẽ được cải thiện đáng kể. Không chỉ phát triển nhanh chóng về sự nghiệp, mà họ còn sống hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người hiền lành, nhân hậu và luôn thấu hiểu cho người khác. Đa số, những người tuổi Sửu đều sinh ra trong gia đình ấm cúng, hạnh phúc, nếu như không phải thì ít nhất họ cũng có được tình thương yêu của mọi người xung quanh.

Ảnh minh họa

Trong cuộc sống thì những người tuổi Sửu vốn là những người không tham vọng, nhưng họ được hưởng nhiều phúc đức trời ban. Đặc biệt, 2 ngày cuối tuần này, bất kể làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ, thần tài chiếu cố nên dễ dàng phát tài.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có tình hình tài chính ổn định và tăng tiến, không phải lo túng thiếu trong thời điểm 2 tuần tới đây. Hãy phát huy điểm mạnh của mình đúng lúc để có thể cải thiện túi tiền của mình.

Ảnh minh họa

Người tuổi Dậu làm công ăn lương có thể tin rằng, chỉ cần luôn chăm chỉ, cần cù chịu khó thì chắc chắn, bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm