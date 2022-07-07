Nhóm thực phẩm giúp mẹ bầu "băng" qua mùa nắng nóng để mẹ vui khỏe, bé phát triển toàn diện

Lượng nước cần phải bổ sung là từ 2,5 - 3 lít mỗi ngày. Vào mùa hè, cơ thể bà bầu sẽ bài tiết mồ hôi nhiều hơn để cân bằng và điều hòa nhiệt độ. Điều này khiến bà bầu dễ bị mất nước có thể gây nguy hiểm cho thai kỳ. Bởi thể khi mang thai, bạn nên uống nhiều nước và uống thường xuyên.

Đây là loại thực phẩm hàng đầu, có thể bổ sung hàng ngày với lượng lớn để giải nhiệt cơ thể nhanh chóng và an toàn. Không chỉ thế, rau xanh và trái cây tươi còn là nguồn cung cấp chất xơ, Vitamin và khoáng chất tuyệt vời, nhiều chất hoạt động như chất chống oxy hóa ngăn ngừa bệnh tật, tăng sức đề kháng cho mẹ bầu.

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Về nhu cầu dinh dưỡng trong thai kỳ, mẹ bầu được khuyến cáo nên bổ sung ít nhất 300g rau xanh, 200g trái cây tươi hàng ngày. Như vậy mới đáp ứng nhu cầu của cả cơ thể mẹ lẫn thai nhi. Với mục đích giải nhiệt cơ thể, mẹ bầu nên ưu tiên các loại trái cây ít ngọt, chứa nhiều nước thì hiệu quả giải nhiệt sẽ tốt hơn như: bưởi, cam, quýt, thanh long, dưa gang,…

Bí đao

Trong Đông Y, bí đao có đặc tính hàn, không độc, vị ngọt, tác dụng thanh nhiệt, lợi phế, nhuận tràng nên rất tốt với phụ nữ mang thai. Đặc biệt trong những ngày hè nóng bức, ăn bí đao là cách làm mát cơ thể tuyệt vời, hiệu quả nhanh chóng.

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Mẹ có thể dùng bí đao để nấu canh hoặc ép lấy nước uống hàng ngày đều có tác dụng rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, các mẹ bầu bị phù nề ở tay chân, nhất là các tháng cuối thai kỳ có thể nấu bí đao với cá chép thành món canh thơm ngon, vừa giảm triệu chứng sưng phù do thai kỳ.

Nước dừa

Nước dừa là nguồn cung cấp dinh dưỡng, đặc biệt là khoáng chất vô cùng dồi dào, cũng đem lại nhiều lợi ích cho phụ nữ mang thai. Uống nước dừa thường xuyên giúp bổ sung nước ối, ngăn ngừa chứng ợ nóng, nóng trong người và cân bằng điện giải trong máu.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo, chỉ nên uống nước dừa từ sau 3 tháng thai kỳ đầu trở đi.

Các loại trái cây họ cam quýt

Trong các loại trái cây giải nhiệt tốt cho phụ nữ mang thai, trái cây họ cam quýt luôn được ưu tiên như: quýt, bưởi, chanh, cam,… rất giàu Vitamin C và chất chống oxy hóa, có tác dụng giải nhiệt, tăng cường miễn dịch.

Các chuyên gia cho biết, một vài múi bưởi hoặc 1 ly nước cam sau bữa ăn phụ hàng ngày sẽ giúp cơ thể mẹ bầu mát hơn, đem lại cảm giác dễ chịu, khoan khoái hơn. Đặc biệt các mẹ bầu bị tăng huyết áp thai kỳ, ăn hoặc uống nước cam quýt này còn giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn, ngăn ngừa biến chứng.

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Bà bầu nên hạn chế thực phẩm gây nóng bức trong người

Thực phẩm có nhiều dầu mỡ, da động vật, thực phẩm ngọt, tinh bột tinh chế,… Ngoài ra, các loại thịt đỏ không nên ăn quá nhiều do nó chứa nhiều cholesterol, gây cảm giác nắng nóng, khó tiêu hóa hơn.

Không ăn quá nhiều hoa quả quá ngọt như vải, dứa, sầu riêng... nó có thể làm tăng đường huyết lên cao sẽ dẫn đến nguy cơ đái tháo đường.

Hạn chế uống rượu, cà phê. Ngay cả trà và sô đa bạn cũng cần lưu ý.

Hạn chế ăn các động vật nhuyễn thể như con hàu, con trai. Những thực phẩm này mùa hè lại phổ biến vì nó khiến bạn cảm thấy mát ruột nhưng nó lại chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh.