20 ngày cuối tháng 6 âm: Top 3 con giáp được Thần tài nâng đỡ, may mắn trải dài, ận trình tài lộc tăng vọt, đại phú đại quý, cuộc sống giàu sang chẳng phải nghĩ suy

Những bạn cầm tinh con Rồng thường rất thông minh, chính trục và rất được lòng người xung quanh. Ngay từ khi còn trẻ họ đã rất có chí tiến thủ và nhanh nhạy với thị trường. Dù là buôn bán hay làm công ăn lương, họ đều gặt hái được thành quả tốt đẹp.

Tử vi học dự báo, 20 ngày cuối tháng 6 này, tuổi Thìn sẽ gặp nhiều may mắn, phúc khí hanh thông. Họ sẽ có quý nhân giúp đỡ trong công việc, được lãnh đạo tán dương, được trọng vọng. Nhìn chung, vận trình tài lộc của họ tăng vọt, đại phú đại quý, cuộc sống giàu sang chẳng phải lo nghĩ.

Ttrong khoảng 20 ngày cuối tháng 6, con đường tài lộc của người tuổi Sửu khá tươi sáng. Tất nhiên, bạn cũng có những lúc sẽ phải đấu tranh khá vất vả, nhưng chỉ cần cố gắng thì không gì có thể cản bước tuổi Sửu.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, tài lộc có dấu hiệu khởi vượng. Quan hệ khách hàng, đối tác rộng rãi sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được cơ hội đầu tư, buôn bán có giá trị, đem về lợi nhuận không nhỏ cho chính bản thân, cho doanh nghiệp.

Ảnh minh họa

Người làm công ăn lương nếu biết khiêm tốn, quý nhân sẽ xuất hiện đúng lúc giúp bạn vượt qua khó khăn. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, bạn chẳng lo sẽ không được nhận các khoản tiền thưởng nóng.

Bên cạnh đó, nếu muốn túi tiền thêm phần rủng rỉnh, bạn có thể cân nhắc các công việc làm thêm.

Tuổi Mão

Tuổi Mão hiền lành, thiện lương, đi đâu cũng được bạn bè yêu mến, đồng nghiệp giúp đỡ và cuối tuần này cũng không phải ngoại lệ. 20 ngày cuối tháng 6, bạn đã nâng doanh thu của công ty lên vượt bậc. Cấp trên nhìn vào mà choáng.

Họ đang có ý định cho bạn quản lý một số người cứng đầu. Nếu muốn thử thì hãy thử đi nhé vì đó là cơ hội khẳng định bản thân, giúp thăng quan tiến chức.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo.