Tuần mới từ 19/12 đến 25/12: Cát tinh chiếu mệnh, 3 con giáp may mắn bùng nổ, hạnh phúc thăng hoa, tài lộc ùn ùn kéo đến, tiền vào túi ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 18/12/2022 17:15

Tử vi tuần mới từ 19/12 đến 25/12 báo hiệu nhiều niềm vui với 3 con giáp có lộc tài, từ đây sự nghiệp thăng tiến vượt bậc.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ đang thu về những thành quả ngọt ngào từ nỗ lực bền bỉ trước đó của mình. Thời điểm mà những khó khăn, trở ngại không ngừng kéo tới, bản mệnh không để mình bị gục ngã mà vẫn cố gắng hết sức để vượt qua những thử thách đó và chạm tay tới mục tiêu đã định.

Tuần mới từ 19/12 đến 25/12: Cát tinh chiếu mệnh, 3 con giáp may mắn bùng nổ, hạnh phúc thăng hoa, tài lộc ùn ùn kéo đến, tiền vào túi ầm ầm - Ảnh 1

Thực Thần cũng mở ra những cơ hội kiếm tiền thuận lợi cho Ngọ. Bạn có thêm một vài khoản thu bên ngoài nên tiền bạc khá rủng rỉnh. Cũng đúng lúc bạn đang cần tiền để giải quyết một số vấn đề thì cơ hội đã đến giúp bạn lấp đầy túi tiền của mình.

Tuổi Dậu

Dậu vốn có tính cách nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý và thích giúp đỡ người khác. Con giáp này vốn không thích tranh giành hay hơn thua ai nên luôn được mọi người xung quanh yêu quý, nhận lộc trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù khó khăn cách mấy cũng vượt qua ngoạn mục nhờ quý nhân giúp đỡ.

Tuần mới từ 19/12 đến 25/12: Cát tinh chiếu mệnh, 3 con giáp may mắn bùng nổ, hạnh phúc thăng hoa, tài lộc ùn ùn kéo đến, tiền vào túi ầm ầm - Ảnh 2

Tử vi từ 19/12 đến 25/12 cho biết, Dậu vốn tính nhanh nhạy, con giáp này bắt kịp nhu cầu thời đại nên ăn nên làm ra, suôn sẻ phát tài. Công việc thuận lợi, Dậu gặt hái được thành công rực rỡ, tỷ lệ thăng tiến ngày càng cao. Tài chính của Dậu trong thời điểm này cũng phát triển không ngừng, gầy dựng được cuộc sống sung túc, xa hoa.

Bên cạnh đó, gia đình cũng rất êm ấm, hanh phúc, giúp người tuổi Dậu có thể cười tươi suốt cả năm.

Tuổi Thân

Với tính cách thân thiệt, hoà đồng và khả năng ứng biến cực tốt, chẳng cần dựa vào vận may thì tuổi Thân cũng có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, viên mãn. Dù vậy thì họ lúc nào cũng giữ thái độ khiêm tốn chứ không hề tỏ ra kiêu ngạo hay bốc đồng. Nhờ tính cách này mà con giáp này luôn nhận được sự yêu mến của mọi người.

Tuần mới từ 19/12 đến 25/12: Cát tinh chiếu mệnh, 3 con giáp may mắn bùng nổ, hạnh phúc thăng hoa, tài lộc ùn ùn kéo đến, tiền vào túi ầm ầm - Ảnh 3

Tuy nhiên vì sự thành công “không ngừng nghỉ” này mà người tuổi Thân gặp phải không ít chuyện hiểu nhầm, ghen tị của đối thủ. Để có thể giải quyết được vấn đề này, người tuổi Thân nên bình tĩnh mỗi khi gặp phải rắc rối để tránh làm những kẻ tiểu nhân thích thú.

Từ 19/12 đến 25/12 sẽ rất thích hợp để tuổi Thân đưa ra những quyết định quan trọng trong công việc, cuộc sống của mình. Đặc biệt, nếu nhận được lời mời tham gia đầu tư vào các dự án lớn, bạn nên cân nhắc kĩ và hỏi ý kiến từ những người có kinh nghiệm để tránh mắc sai lầm. Dù cần thận trọng thì những dự án này cũng sẽ đem đến cho tuổi Thân một khoản tiền không nhỏ trong thời gian tới.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Chỉ 2 ngày cuối tuần, giã từ mọi khó khăn, 3 con giáp lộc tài rực rỡ, giàu sang phú quý, tiền đếm mỏi tay

Chỉ 2 ngày cuối tuần, giã từ mọi khó khăn, 3 con giáp lộc tài rực rỡ, giàu sang phú quý, tiền đếm mỏi tay

2 ngày cuối tuần này là ngày phát tài phát lộc của 3 con giáp may mắn, có nhiều cơ hội làm giàu, tăng nhanh thu nhập.

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