Từ 20h ngày 17/12 may mắn ngợp Trời: 3 con giáp bước vào đại vận, sang giàu lên hương, làm 1 thu 10, tiền nhiều không đếm xuể, vàng ùn ùn vô két

Hôm nay thứ 7 khá dễ chịu với mặt công việc của người tuổi Sửu. Hai hành Thổ tương hòa giúp bạn cân bằng lại thời gian và công việc một cách dễ dàng. Mối quan hệ với đồng nghiệp khá ổn thỏa, nhiều người lớn tuổi quý mến Sửu vì tính cách vui vẻ, hòa nhã.

Tin vui nhất trong ngày nằm ở mặt tài chính, bạn được cát tinh Chính Tài độ mệnh nên kiếm tiền rất nhanh. May mắn chỉ là một phần, còn lại đều dựa vào chính sức lực của Sửu. Bạn cần cù, chịu khó cày cuốc nên tiền bạc cứ hết lại có.

Chuyện tình cảm cũng không có gì đáng lo. Bạn cảm thấy hạnh phúc khi nhận được những lời yêu thương từ mọi người xung quanh. Nữ mệnh thì được nửa kia yêu chiều hết mực, nam mệnh có được không gian riêng tư để làm những điều mình thích.

Tuổi Thìn

Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn có nhiều khởi sắc từ 20h tối 17/12, cả thu nhập chính và phụ đều gia tăng rõ rệt. Đó chính là tin mừng để bạn luôn cảm thấy tràn đầy động lực.

Bản mệnh có được những vận may kiếm tiền, người làm công ăn lương có thêm nghề tay trái, người kinh doanh thì buôn bán phát tài, hàng hóa bán chạy nhờ đánh trúng thị hiếu khách hàng.

Nếu bản mệnh thực sự kiên trì và quyết tâm theo đuổi những gì đã định thì bạn hoàn toàn có thể giành lấy những cơ hội để phát triển tốt hơn trong tương lai.

Đôi khi một vài vấn đề rắc rối có thể xảy ra, nhưng bạn chỉ cần bình tĩnh thì dần dần sẽ tìm được cách ứng phó, thậm chí còn phát hiện ra hướng đi mới có thể thử sức trong tương lai. Đôi khi, thách thức cũng là cơ hội để bạn nhận ra khả năng tiềm ẩn của mình.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng. Dù làm nghề gì và trong lĩnh vực nào, con giáp này cũng có thể nhanh chóng thích nghi và đạt vị trí nhất định. Tất nhiên, cũng có thời điểm tuổi Mùi gặp phải vận xui, công sức bỏ ra nhiều nhưng thành quả không đạt như ý muốn.

Tử vi dự báo rằng, tuổi Mùi sẽ thoát khỏi hạn của năm cũ và đón nhận vận trình suôn sẻ, khả quan hơn.

Từ 20h tối 17/12, cuộc sống của tuổi Mùi có những chuyển biến tích cực trong nhiều phương diện, đặc biệt là chuyện tiền bạc. Bản mệnh có cơ hội mở mang thêm công việc, có dấu hiệu phát đạt trong kinh doanh, thu về lợi nhuận lớn.

Dù làm công ăn lương hay khởi nghiệp, tuổi Mùi đều có thể gặp được cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ, phát huy hết năng lực, con giáp này có thể gây dựng sự nghiệp vững chắc, tiền tài ngày một nhiều. Người làm ăn kinh doanh được Thần Tài chiếu cố. Người làm côn ăn lương cũng có thể được cân nhắc lên vị trí cao hơn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.