Phát hờn với độ may mắn của 3 con giáp chuẩn "con Trời cháu Phật": tháng 12 âm lịch giàu sang ngất ngưỡng, làm chơi ăn thật, tiền đầy ụ vàng chật két

Tuổi Dần sau bao khó khăn cuối cùng khi sang tháng 12 âm lịch này bạn cũng đã nhận được những thành tựu nhất định. Cách làm việc quyết đoán, thông minh, nhanh nhẹn của Dần đã được cấp trên ghi nhận. Bạn đương nhiên được khen ngợi và trao thưởng nóng. Thông minh có thừa nên Dần đi đâu cũng khiến người khác ngưỡng mộ, đồng nghiệp cũng phải nể bạn một phần.

Hơn nữa, tuổi Dần có quan hệ, biết ngoại giao nên tuần này bạn được cấp trên cất nhắc lên vị trí quan trọng. Trong thời gian thử thách 2 tháng, nếu bạn làm tốt thì chắc chắn sẽ được nhậm chức.

Tuổi Thân

Các chuyên gia tử vi đã nhận định, tuổi Thân vốn là người có tính cách mạnh mẽ, độc lập và kiên định trong mọi sự lựa chọn của mình. Bề ngoài con giáp này tuy lạnh lùng nhưng bên trong họ rất ấm áp và có nét quyến rũ riêng, không phải ai cũng nhìn thấy.

Bên cạnh đó, người cầm tinh con khỉ được xem là con giáp mà trời ban cốt cách cao quý nên bản mệnh luôn muốn vươn đến một cuộc sống thượng lưu và viên mãn. Đặc biệt, phụ nữ tuổi Thân khá tham vọng, họ không ngừng nỗ lực cố gắng để thay đổi bản thân mình ngày càng tốt hơn.

Tử vi học có nói, sang tháng 12 âm lịch, con giáp này sẽ được thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Hơn thế nữa, bản mệnh còn vốn có bản lĩnh sống đáng ngưỡng mộ, cộng thêm sự giúp sức của quý nhân nên năm nay sẽ là một năm đáng mong chờ với người tuổi Thân.

Con giáp này sẽ gặp được nhiều cơ hội làm giàu. Đối với những người gặp khó khăn trong tình cảm thì đây sẽ là khoảng thời gian được đền bù xứng đáng. Không cần đợi quá lâu, chỉ còn vài tháng nữa người cầm tinh con khỉ sẽ cảm nhận sự thăng hoa của bản thân khi tình tiền đều viên mãn.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ cũng là một trong các con giáp khá may mắn về tiền bạc khi bước sang tháng 12 âm lịch. Nhờ có sự tinh nhanh, tư duy sáng tạo, tầm nhìn xa trông rộng, ham học hỏi và sẵn sàng tiếp thu cái mới cho nên họ dễ dàng nắm bắt được cơ hội, đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp, tài lộc hanh thông.

Tháng này là giai đoạn thích hợp cho người tuổi Tỵ mưu cầu tiền tài. Bản mệnh được thiên thời địa lợi nhân hòa cho nên công việc may mắn, thu nhập rủng rỉnh dồi vào, vướng mắc khó khăn hay bất lợi đều được giúp đỡ cho nên hoạnh phát hoạnh tài.

Người sinh vào năm Tỵ có tài lộc dồi dào, cuộc sống thuận lợi. Đặc biệt, với những ai còn đang độc thân, trong tháng sẽ tìm được ý trung nhân, được người thương hỗ trợ đắc lực về mặt tài chính cũng như phát triển sự nghiệp thăng tiến.

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