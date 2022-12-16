Từ 17/12 đến 24/12: Phật Bà chấm số, 3 con giáp trúng quả đậm, gánh vàng còng lưng, đêm ngủ nhắm mắt nhẩm tiền

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 19:45

Khoảng thời gian may mắn của 3 con giáp sau bắt đầu từ 17/12 đến 24/12, làm gì cũng trôi chảy dễ dàng, lộc đến tiền về liên tục.

 

Tuổi Sửu

Vận trình từ 17/12 đến 24/12, của người tuổi Sửu khá hanh thông, ví như ánh Mặt Trời sưởi ấm trong mùa đông lạnh giá, vạn sự đổi thay theo chiều hướng tích cực. Công việc có bước tiến triển lớn, một khi đã dốc toàn tâm lực ắt sẽ “bội thu”.

Từ 17/12 đến 24/12: Phật Bà chấm số, 3 con giáp trúng quả đậm, gánh vàng còng lưng, đêm ngủ nhắm mắt nhẩm tiền - Ảnh 1

Tháng này, tuồi Sửu có thể mạnh dạn tiến hành những dự định đã ấp ủ từ bấy lâu, tỷ lệ thành công khá cao. Kể cả khi chưa thu được kết quả mỹ mãn, bạn cũng có dư kinh nghiệm cho những lần tiếp theo, đảm bảo lần sau sẽ thành công rực rỡ hơn thế.

Tuy nhiên bản mệnh cần có thời gian phấn đấu dần dần, chớ nóng vội kẻo hỏng việc. Tài lộc khởi sắc mạnh, đầu tư thu lãi lớn, Thứ Tài dồi dào, cuối tháng đón không ít tin vui tiền bạc. Tuy nhiên, trong tháng có điềm báo phá tài, có tiền nên quản lý chặt kẻo tiền vào túi rồi lại ra ngay tức thì.

Phương diện sức khỏe tốt, chú ý đề phòng bị thương ở chân, tay là được. Tình cảm ổn định, không được giấu giếm hay lừa gạt đối phương kẻo sóng gió sẽ xảy ra.

Tuổi Mão

Với tuổi Mão, từ 17/12 đến 24/12, đến mang theo nhiều tín hiệu đáng mừng về phương diện công việc. Nhất là với những người làm công ăn lương bắt gặp Lục Hợp che chở nên không cần lo lắng quá nhiều, mọi quyết định của bạn hôm nay đều được đồng nghiệp và cấp trên hoàn toàn ủng hộ. 

Từ 17/12 đến 24/12: Phật Bà chấm số, 3 con giáp trúng quả đậm, gánh vàng còng lưng, đêm ngủ nhắm mắt nhẩm tiền - Ảnh 2

Là một người có năng lực nên việc mang về hợp đồng lớn cho tập thể là điều dễ hiểu, có vẻ như sắp có sự thăng tiến trong sự nghiệp đánh dấu mốc quan trọng trong cuộc đời. Bên cạnh đó cũng phải chúc mừng cho những ai theo nghiệp kinh doanh, buôn bán, đặc  biệt là kinh doanh mảng thực phẩm, đồ ăn.  

Vận may, số đỏ khi được quý nhân nâng đỡ nên công việc của bản mệnh thời gian tới lại càng trở nên "thuận buồm xuôi gió". Sẽ có một người dày dặn kinh nghiệm đến soi đường chỉ lối giúp bạn tìm ra hướng đi mới phù hợp với điều kiện hiện tại của bản thân. 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu sẽ để lại một số tiếc nuối từ những ngày trước nhưng từ 17/12 đến 24/12 nhất định phải là một khởi đầu hoàn toàn mới.

Vận trình sự nghiệp của con giáp này dần khởi sắc trong năm mới, sự nghiệp cũng ổn định, kinh tế cũng cải thiện nhiều so với trước. Họ xác định được mục tiêu phù hợp với bản thân và nỗ lực đạt được các kết quả khả quan.

Từ 17/12 đến 24/12: Phật Bà chấm số, 3 con giáp trúng quả đậm, gánh vàng còng lưng, đêm ngủ nhắm mắt nhẩm tiền - Ảnh 3

Con giáp tuổi Dậu sẵn sàng tiến lên một cách quyết liệt, vì vậy không phải trùng hợp ngẫu nhiên mà họ đạt được cả danh tiếng và sự giàu có.

Từ 17/12 đến 24/12, con giáp này dễ thăng quan tiến chức, thu nhập không ngừng tăng cao  nên cuộc sống sung túc, mọi mặt vô cùng suôn sẻ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Giữa tháng 12 dương lịch vận đổi sao dời: Thần Hoàng "chốt sổ vàng", Bắc Đẩu xóa sạch nợ, 3 con giáp tài lộc rực rỡ, vươn lên làm giàu

Giữa tháng 12 dương lịch vận đổi sao dời: Thần Hoàng "chốt sổ vàng", Bắc Đẩu xóa sạch nợ, 3 con giáp tài lộc rực rỡ, vươn lên làm giàu

Không còn nợ nần như Chúa Chổm, từ giữa tháng 12 này, 3 con giáp sau có may mắn theo chân nên sự nghiệp hanh thông vô cùng, có tiền nhiều thêm càng nhanh giàu có.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày mai 12 con giáp tử vi tuần mới tử vi ngày 17/12/2022 tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 27 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 1 giờ 12 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 1 giờ 41 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc