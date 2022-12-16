Từ 17/12 đến 24/12: Phật Bà chấm số, 3 con giáp trúng quả đậm, gánh vàng còng lưng, đêm ngủ nhắm mắt nhẩm tiền

Vận trình từ 17/12 đến 24/12, của người tuổi Sửu khá hanh thông, ví như ánh Mặt Trời sưởi ấm trong mùa đông lạnh giá, vạn sự đổi thay theo chiều hướng tích cực. Công việc có bước tiến triển lớn, một khi đã dốc toàn tâm lực ắt sẽ “bội thu”.

Tháng này, tuồi Sửu có thể mạnh dạn tiến hành những dự định đã ấp ủ từ bấy lâu, tỷ lệ thành công khá cao. Kể cả khi chưa thu được kết quả mỹ mãn, bạn cũng có dư kinh nghiệm cho những lần tiếp theo, đảm bảo lần sau sẽ thành công rực rỡ hơn thế.

Tuy nhiên bản mệnh cần có thời gian phấn đấu dần dần, chớ nóng vội kẻo hỏng việc. Tài lộc khởi sắc mạnh, đầu tư thu lãi lớn, Thứ Tài dồi dào, cuối tháng đón không ít tin vui tiền bạc. Tuy nhiên, trong tháng có điềm báo phá tài, có tiền nên quản lý chặt kẻo tiền vào túi rồi lại ra ngay tức thì.

Phương diện sức khỏe tốt, chú ý đề phòng bị thương ở chân, tay là được. Tình cảm ổn định, không được giấu giếm hay lừa gạt đối phương kẻo sóng gió sẽ xảy ra.

Tuổi Mão

Với tuổi Mão, từ 17/12 đến 24/12, đến mang theo nhiều tín hiệu đáng mừng về phương diện công việc. Nhất là với những người làm công ăn lương bắt gặp Lục Hợp che chở nên không cần lo lắng quá nhiều, mọi quyết định của bạn hôm nay đều được đồng nghiệp và cấp trên hoàn toàn ủng hộ.

Là một người có năng lực nên việc mang về hợp đồng lớn cho tập thể là điều dễ hiểu, có vẻ như sắp có sự thăng tiến trong sự nghiệp đánh dấu mốc quan trọng trong cuộc đời. Bên cạnh đó cũng phải chúc mừng cho những ai theo nghiệp kinh doanh, buôn bán, đặc biệt là kinh doanh mảng thực phẩm, đồ ăn.

Vận may, số đỏ khi được quý nhân nâng đỡ nên công việc của bản mệnh thời gian tới lại càng trở nên "thuận buồm xuôi gió". Sẽ có một người dày dặn kinh nghiệm đến soi đường chỉ lối giúp bạn tìm ra hướng đi mới phù hợp với điều kiện hiện tại của bản thân.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu sẽ để lại một số tiếc nuối từ những ngày trước nhưng từ 17/12 đến 24/12 nhất định phải là một khởi đầu hoàn toàn mới.

Vận trình sự nghiệp của con giáp này dần khởi sắc trong năm mới, sự nghiệp cũng ổn định, kinh tế cũng cải thiện nhiều so với trước. Họ xác định được mục tiêu phù hợp với bản thân và nỗ lực đạt được các kết quả khả quan.

Con giáp tuổi Dậu sẵn sàng tiến lên một cách quyết liệt, vì vậy không phải trùng hợp ngẫu nhiên mà họ đạt được cả danh tiếng và sự giàu có.

Từ 17/12 đến 24/12, con giáp này dễ thăng quan tiến chức, thu nhập không ngừng tăng cao nên cuộc sống sung túc, mọi mặt vô cùng suôn sẻ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.