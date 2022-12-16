Cuối tháng 11 âm lịch 3 con giáp giàu càng thêm giàu, tiền đổ vào nhà ầm ầm, thăng hạng giàu sang mạnh mẽ, lộc phủ toàn gia

Những người tuổi Dậu thường mang tính cách mạnh mẽ, can đảm. Họ năng động, nhiệt tình, thân thiện và có trách nhiệm trong công việc. Do đó, người tuổi này có nhiều bạn bè và được quý nhân giúp đỡ trong công việc cũng như cuộc sống.

Bước sang cuối tháng 11 âm lịch, con giáp tuổi Dậu tràn đầy hứng khởi vì công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên tạo điều kiện học tập, làm việc để phát huy khả năng. Rất có thể, họ sẽ nhận được nhiệm vụ, chức vụ mới.

Trong khi đó, những người chưa có công việc cũng tìm được công việc phù hợp với bản thân. Người tuổi Dậu vừa may mắn trong sự nghiệp lại vượng vận đào hoa. Những người còn độc thân sẽ sớm nhận được lời tỏ tình, tình duyên trọn vẹn như mong đợi.

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo rằng bước sang cuối tháng 11 âm lịch, tuổi Thìn có cơ hội kiếm được nhiều tiền của. Nhờ Chính Tài và Thực Thần che chở, con giáp này đẩy lùi được những chướng ngại vật trên con đường phát triển. Bản mệnh thu được nhiều thành quá, túi tiền cũng rủng rỉnh hơn. Dù vậy, tuổi Thìn vẫn phải kiểm soát chi tiêu, không nên mua sắm tùy tiện gây lãng phía.

Người tuổi Thìn đang có khá nhiều cơ hội kiếm tiền. Bản mệnh cần nắm bắt thời cơ thuận lợi để phất lên mạnh mỡ hơn. Dù làm chuyện gì, con giáp này cũng cần chuyên tâm, tập trung, cố gắng hết sức để đạt được thành quả tốt nhất.

Về công việc, tuổi Thìn vẫn sẽ gặp những trở ngại nhất định nhưng nhờ có ý chí quyết tâm cao độ, bản mệnh sẽ sớm vượt qua.

Tuổi Dần

Tuổi Dần bước sang cuối tháng 11 âm lịch nhiều may mắn. Công việc của tuổi này diễn ra thuận lợi, bạn làm gì cũng trôi chảy. Tuy nhiên hãy theo sát tiến độ công việc, kiểm tra trước khi hoàn thành để tránh vướng phải những rắc rối không đáng có.

Vận trình tài lộc của những chú Hổ cũng có phần tươi sáng hơn. Cả Chính Tài và Thứ Tài đều có dấu hiệu tăng đáng kể. Mọi thứ đang đi đúng lộ trình mà bạn mong muốn, điều này giúp các khoản tích lũy của bạn đều khởi sắc hơn trước.

Ngày này, các mối quan hệ trong gia đình có sự thay đổi tích cực, bạn và mọi người đã trở nên gắn bó hơn. Thực ra những hiểu lầm sẽ được xóa bỏ bằng một cuộc nói chuyện rõ ràng, vì thế đừng ngại trò chuyện với mọi người.

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