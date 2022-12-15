Tử vi dự báo, cuối tuần này, nhờ Thần Tài giúp đỡ, sự nghiệp của tuổi Mão có bước phát triển mới. Con giáp này có thể tận dụng các mối quan hệ để kêu gọi hỗ trợ. Chỉ cần chú tâm vào công việc là tuổi Mão có thể gặt hái nhiều thành công, đạt được bước tiến lớn trong sự nghiệp.

Tuổi Hợi

Đứng đầu trong những con giáp may mắn cuối tuần này đó chính là tuổi Hợi. Bước sang năm mới Qúy Mão, người tuổi Hợi sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới.

Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm đầu năm năm 2023, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này, tiền trong túi của người tuổi Hợi sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người sinh năm Hợi, và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Theo lý thuyết, đây là thế cục mang lại may mắn, thuận lợi. Nhưng không phải tất cả người tuổi Hợi đều suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người tuổi Hợi sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông sẽ gặp nhiều điềm lành nhất.

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ có quý nhân che chở, giúp sức, bản thân con giáp này cũng tự tìm thấy niềm vui trong công việc và không ngừng cố gắng hết mình. Khi đã làm với niềm đam mê, bạn có thể tạo ra rất nhiều năng suất và chất lượng công việc tuyệt vời.

Nhờ tinh thần làm việc hăng say, con giáp này ngày càng tiến gần hơn với mục tiêu. Không những thế, người tuổi này còn có thêm nhiều cơ hội thể hiện chứng minh năng lực, được cấp trên đánh giá cao, có cơ hội thăng chức, tăng lương trong thời gian tới. Tài chính cũng từ đó mà cải thiện đáng kể.

Đường tình duyên thuận lợi vô cùng, vận đào hoa nở rộ giúp con giáp này tăng sức hút với người khác phái. Ngoài ra bản mệnh cũng là người duyên ăn nói nên dễ dàng chiếm được thiện cảm của người đối diện bằng sự giao tiếp khéo léo và tinh tế của mình.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.