Tử vi nói rằng, từ 15/12 đến 24/12, người tuổi Mão được Thần Tài ghé thăm, đón vận may liên tiếp, tài lộc dồi dào. Sự nghiệp của con giáp này phát triển thuận lợi, làm ăn suôn sẻ. Nhờ đó, bản mệnh có nguồn thu nhập tốt, tiền của ngày một nhiều.

Tuổi Mão càng nỗ lực, cố gắng, càng bỏ nhiều công sức thì lộc nhận về càng nhiều, xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Thời gian tới, con giáp này sẽ bận rộn hơn nhưng thành quả nhận được lại vượt sức mong đợi.

Tuổi Tuất

Trong khoảng từ 15/12 đến 24/12, cuộc sống của người tuổi Tuất này sẽ có những bước chuyển biến tích cực. Công việc bất ngờ gặp được nhiều điều suôn sẻ, cơ hội làm giàu hiện ngay trước mắt, việc cần làm là nắm bắt kịp thời đúng lúc.

Tài chính được cải thiện khiến tinh thần tuổi Tuất thoải mái và phấn chấn hơn, những thay đổi nhỏ trong cuộc sống sẽ giúp ngày tháng tới viên mãn và tốt đẹp. Vận trình đang lên, con giáp đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Tuổi Mùi

Từ 15/12 đến 24/12, tuổi Mùi có vận tiền tài tăng vọt. Cuộc sống của con giáp này khá hơn rất nhiều, đi làm dễ nhận được thưởng lớn. Cục diện Nhị Hợp giúp người tuổi Mùi có thể đạt được mục tiêu đã đặt ra mà không gặp nhiều khó khăn.

Tài lộc bùng nổ, vận may tự tìm đến cửa nên tuổi Mùi làm gì cũng thuận lợi, kiếm được nhiều tiền hơn. Vận thế của của tuổi Mùi đang đi lên. Càng về cuối năm con giáp này càng kiếm được nhiều tiền.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.