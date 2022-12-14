Từ 22/11 đến 25/11 âm lịch: 3 con giáp vận trình đỏ thắm, tài lộc hanh thông, làm ăn hưng vượng, tiền về đầy kho

Trước tiên phải chúc mừng tuổi Thân trở thành con giáp may mắn từ 22/11 đến 25/11 âm lịch. Không chỉ riêng ngày này mà càng về thời điểm cuối năm, bản mệnh lại càng có cơ hội được Chính Quan và Thiên Ấn hỗ trợ nhiệt tình.

Phương diện sự nghiệp vươn lên nhanh chóng như diều gặp gió, một số dự án bạn tưởng chừng như không còn dùng đến nữa và phải khép lại tại đây nhưng bất ngờ lại kéo về vốn. Một vài kế hoạch tăng trưởng sản phẩm cũng được quý nhân xuất hiện giúp đỡ mà đạt được ý nguyện.

Bởi công việc thuận lợi mà kéo theo cả nguồn tài chính khả quan, người làm công ăn lương đón nhận khoản tiền thưởng hậu hĩnh vào cuối năm, đây chính là kết quả xứng đáng cho sự nỗ lực bấy lâu nay.

Người làm ăn kinh doanh có một ngày chốt deal mệt nghỉ. Mọi mặt hàng trong ngày này bán vượt chỉ số đem lại doanh thu khổng lồ, chấm dứt tình trạng thua lỗ trước đó.

Tuổi Dần

Cát tinh ghé thăm mang lại cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc cho người tuổi Dần. Vì thế, điều quan trọng là bạn phải tinh nhạy để phát hiện ra đâu là thời cơ mà mình phải nắm bắt ngay lập tức.

Với người làm công sở, tuần này chính là thời điểm thích hợp để bạn tỏa sáng. Do tinh thần làm việc hăng hái không ngại khó khăn nên bạn trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Cũng có thể, con giáp phát tài tuần này sẽ bất ngờ tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung phát huy, từ đó nhận được lòng tin của ban lãnh đạo. Cấp trên sẽ dành cho bạn khoản thưởng nóng nếu bạn hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Người làm kinh doanh buôn bán phát tài chủ yếu vì nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Một khi đã mua hàng của bạn, khách hàng sẽ luôn quay lại, thậm chí giới thiệu thêm bạn bè.

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo rằng từ 22/11 đến 25/11 âm lịch, tuổi Thìn có cơ hội kiếm được nhiều tiền của. Nhờ Chính Tài và Thực Thần che chở, con giáp này đẩy lùi được những chướng ngại vật trên con đường phát triển. Bản mệnh thu được nhiều thành quá, túi tiền cũng rủng rỉnh hơn. Dù vậy, tuổi Thìn vẫn phải kiểm soát chi tiêu, không nên mua sắm tùy tiện gây lãng phía.

Người tuổi Thìn đang có khá nhiều cơ hội kiếm tiền. Bản mệnh cần nắm bắt thời cơ thuận lợi để phất lên mạnh mỡ hơn. Dù làm chuyện gì, con giáp này cũng cần chuyên tâm, tập trung, cố gắng hết sức để đạt được thành quả tốt nhất.

Về công việc, tuổi Thìn vẫn sẽ gặp những trở ngại nhất định nhưng nhờ có ý chí quyết tâm cao độ, bản mệnh sẽ sớm vượt qua.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.