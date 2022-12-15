Trúng số độc đắc liên tiếp 3 ngày may mắn (15, 16, 17/12): 3 con giáp hứng hết lộc Trời, tài lộc bùng nổ, tiền rót vô túi ầm ầm, vàng bạc đổ dồn vô nhà nườm nượm

Tâm linh - Tử vi 15/12/2022 07:35

Vận may 3 ngày (15, 16, 17/12) chính thức gọi tên 3 con giáp có số vượng quý, dễ trúng lớn, làm ăn đại vượng, kiếm nhiều tiền đến bất ngờ.

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo rằng 3 ngày (15, 16, 17/12), tuổi Thìn có cơ hội kiếm được nhiều tiền của. Nhờ Chính Tài và Thực Thần che chở, con giáp này đẩy lùi được những chướng ngại vật trên con đường phát triển. Bản mệnh thu được nhiều thành quá, túi tiền cũng rủng rỉnh hơn. Dù vậy, tuổi Thìn vẫn phải kiểm soát chi tiêu, không nên mua sắm tùy tiện gây lãng phía.

Trúng số độc đắc liên tiếp 3 ngày may mắn (15, 16, 17/12): 3 con giáp hứng hết lộc Trời, tài lộc bùng nổ, tiền rót vô túi ầm ầm, vàng bạc đổ dồn vô nhà nườm nượm - Ảnh 1

Người tuổi Thìn đang có khá nhiều cơ hội kiếm tiền. Bản mệnh cần nắm bắt thời cơ thuận lợi để phất lên mạnh mỡ hơn. Dù làm chuyện gì, con giáp này cũng cần chuyên tâm, tập trung, cố gắng hết sức để đạt được thành quả tốt nhất.

Về công việc, tuổi Thìn vẫn sẽ gặp những trở ngại nhất định nhưng nhờ có ý chí quyết tâm cao độ, bản mệnh sẽ sớm vượt qua.

Tuổi Dậu

Vào 3 ngày (15, 16, 17/12) Chính Ấn tương trợ, đây chính là thời điểm để người tuổi Dậu vươn lên khẳng định giá trị bản thân mình. Bạn hãy xung phong nhận thêm những nhiệm vụ khó, bởi đó chính là bước đà giúp bạn thăng tiến trong tương lai.

Trúng số độc đắc liên tiếp 3 ngày may mắn (15, 16, 17/12): 3 con giáp hứng hết lộc Trời, tài lộc bùng nổ, tiền rót vô túi ầm ầm, vàng bạc đổ dồn vô nhà nườm nượm - Ảnh 2

Tinh thần làm việc trách nhiệm, có đầu có đuôi chính là yếu tố khiến người làm lãnh đạo hết sức tin tưởng bạn. Bạn nên tin tưởng và phát biểu những ý kiến xây dựng, bởi nhờ quan điểm của bạn, tập thể có thể tìm ra hướng đi mới khắc phục khó khăn.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Nam phía trong nhà kho, phòng bếp và phòng của thai phụ. Do đó, không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong 3 ngày (15, 16, 17/12). Người làm công ăn lương hãy cập nhật các kỹ năng mới để có thể đảm nhận tốt vị trí cấp trên giao phó.

Có thể lúc mới đầu, bạn sẽ hơi lo lắng một chút, song sau đó bạn có thể nhận ra đây là cơ hội rất tốt để mình rèn luyện và phát triển bản thân.

Tình hình tài chính tiến triển khá khả quan, dù đôi khi bạn có thể cảm thấy lo lắng khi mọi thứ diễn ra khác với định hình của bạn. Hãy thử sức mình ở cả những lĩnh vực mà bạn chưa biết rõ, có thể nhờ đó, bạn lại phát hiện ra hướng kiếm tiền mới cho mình.

Trúng số độc đắc liên tiếp 3 ngày may mắn (15, 16, 17/12): 3 con giáp hứng hết lộc Trời, tài lộc bùng nổ, tiền rót vô túi ầm ầm, vàng bạc đổ dồn vô nhà nườm nượm - Ảnh 3

Những người tuổi Thân có dấu hiệu tích cực về chuyện tình duyên, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn nhận được nhiều sự săn đón. Hãy thử lắng nghe trái tim mình để có thể nhận ra trái tim đang rung động với ai.

Nếu đối phương cũng dành tình cảm chân thành cho bạn, quan hệ giữa đôi bên sẽ ấm lên nhanh chóng.

Trong gia đình, bạn và nửa kia luôn trân trọng lẫn nhau, dù thử thách ập đến cũng sẵn sàng cổ vũ, động viên nhau cùng phát triển. Gia đình là động lực để bạn không ngừng tiến về phía trước.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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