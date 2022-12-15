Từ 7h ngày 15/12/2022: Thần Hoàng ban phước, Bồ Tát gieo lộc, 3 con giáp nhân duyên đỏ bừng, hanh thông rực rỡ, của cải tăng mạnh, tiền tài vượng sắc

Tâm linh - Tử vi 15/12/2022 06:40

Tử vi cho thấy từ 7h ngày 15/12 này, những con giáp sau có lộc Trời ban, giàu nhanh vù vù, làm gì cũng có quý nhân dõi bước hỗ trợ hết mình.

Tuổi Tị

Thiên Tài trợ vận giúp tuổi Tị trở thành người lanh lợi và thông minh trong công việc. Bạn làm việc gì cũng cẩn thận, chu đáo, ghét kiểu làm qua loa cho có nên công việc lúc nào cũng gọn gàng. Người đang thừa kế sản nghiệp gia đình hoặc làm tự do sẽ gặp được may mắn trong hôm nay.

Từ 7h ngày 15/12/2022: Thần Hoàng ban phước, Bồ Tát gieo lộc, 3 con giáp nhân duyên đỏ bừng, hanh thông rực rỡ, của cải tăng mạnh, tiền tài vượng sắc - Ảnh 1

Nay có những cơ hội phát tài đang ở ngay trước mắt mà tuổi Tị không thể nào bỏ qua được. Chuyện làm ăn kinh doanh càng về cuối năm càng trở nên tốt đẹp hơn, tiền bạc không ngừng đổ về túi bạn, có điềm trúng thưởng hoặc làm ăn trúng lớn.

Vận trình tình cảm tăng tiến nhờ ngũ hành Hỏa sinh Mộc. Các cặp đôi sẽ có được thêm hy vọng về cuộc sống sắp tới của mình. Có những chuyện không thể nói trước được, hạnh phúc ở xa xôi mà cũng ở rất gần. Người có gia đình thì có thời gian ở bên cạnh con cái nhiều hơn.

Tuổi Ngọ

Từ 7h ngày 15/12 Tam Hợp phù trợ, người tuổi Ngọ có thể nhanh chóng chạm tới cái đích mà mình đã đặt ra từ trước trong ngày hôm nay. Đây chắc hẳn là phần thưởng bất ngờ cho bạn vì đã cố gắng suốt thời gian qua, ngay cả khi mọi người đều muốn nghỉ ngơi.

Từ 7h ngày 15/12/2022: Thần Hoàng ban phước, Bồ Tát gieo lộc, 3 con giáp nhân duyên đỏ bừng, hanh thông rực rỡ, của cải tăng mạnh, tiền tài vượng sắc - Ảnh 2

Bạn có thể trở thành tấm gương mẫu mực để bạn bè, đồng nghiệp xung quanh noi theo. Vì thế, hãy tự tin hơn nữa và đặt ra những nhiệm vụ khó để có thể tiếp tục rèn luyện bản thân. Tương lai bạn đứng trên một vị trí cao đã không còn xa.

May mắn hơn nữa, trên phương diện tình cảm, Mộc sinh Hỏa cho thấy quan hệ giữa bạn và người khác giới tiến triển tốt đẹp. Có thể mọi người xung quanh đều ấn tượng với những thành tích mà bạn gặt hái được. Hãy cho mọi người cơ hội hiểu hơn về mình.

Tuổi Hợi

Ngày mới với sự xuất hiện của Tam Hội, tuổi Hợi có một ngày làm việc hiệu quả khi vận khí khởi sắc. Mạnh dạn mưu sự vào ngày này bởi vận quý nhân đang rất vượng, nếu có sự cố ắt có quý nhân giúp đỡ bạn nhiệt tình, tiềm năng thành công là rất cao. 

Tinh thần làm việc của tuổi Hợi được đẩy lên cao, giống như có một nguồn năng lượng tích cực đốc thúc tinh thần khiến bản khẩn trương bắt tay vào công việc. Bằng những ý tưởng đóng góp mới mẻ, bạn đã minh chứng năng lực với vị trí đang nắm giữ khiến đồng nghiệp và cấp trên không khỏi trầm trồ. 

Từ 7h ngày 15/12/2022: Thần Hoàng ban phước, Bồ Tát gieo lộc, 3 con giáp nhân duyên đỏ bừng, hanh thông rực rỡ, của cải tăng mạnh, tiền tài vượng sắc - Ảnh 3

Tình duyên ngày này với tuổi Hợi có bước tiến mới, có vẻ như bạn đã tính đến chuyện tỏ tình đối phương. Khuyên bạn nên mạnh dạn càng ngỏ lời sớm càng tốt, chớ nên để lâu hóa bùn. 

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Vào 10 ngày cuối tháng 12 dương lịch này cũng là thời cơ vàng để làm giàu cho 3 con giáp may mắn có lộc kinh doanh.

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