Hiền lương đức độ, Thần Tài cho cửa: 3 con giáp trong 10 ngày tới làm ăn phất nhanh vù vù, tiền vô như nước sông Đà, của cải thăng hoa, tài vận rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 15/12/2022 19:45

Nhờ sự chăm chỉ và vận may vốn có, những con giáp sau chuẩn bị đón nhận "liên hoàn" tin vui trong 10 ngày tới.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân cần cù, siêng năng. Việc gì đến tay con giáp này cũng được hoàn thành một cách tốt đẹp, đúng dự định. Bản mệnh làm tốt công việc nên tâm lý thoải mái, có thể tận hưởng những khoảng thời gian thư giãn vui vẻ bên bạn bè, người thân. 

Hiền lương đức độ, Thần Tài cho cửa: 3 con giáp trong 10 ngày tới làm ăn phất nhanh vù vù, tiền vô như nước sông Đà, của cải thăng hoa, tài vận rực rỡ - Ảnh 1

Tử vi dự báo rằng, trong 10 ngày tới, tuổi Thân đón nhiều tin vui về tài lộc, tài vận khởi sắc, tiền đổ về túi ùn ùn. Thời gian này tuổi Thân không cần lo nghĩ nhiều tới tiền bạc. Hầu bao của con giáp này lúc nào cũng rủng rỉnh.

Tuổi Dần

Nói tới con giáp phát tài trong 10 ngày tới không thể bỏ quên con giáp tuổi Dần, bởi chỉ trong hai ngày ngắn ngủi nhưng tuổi Dần có thể thu về tay khoản tiền lớn chưa từng thấy, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, chuyện chi tiêu không có gì để bận tâm. 

Hiền lương đức độ, Thần Tài cho cửa: 3 con giáp trong 10 ngày tới làm ăn phất nhanh vù vù, tiền vô như nước sông Đà, của cải thăng hoa, tài vận rực rỡ - Ảnh 2

May mắn còn ghé thăm với những ai làm nghề kinh doanh, kể cả là buôn bán nhỏ lẻ thì trong thời điểm này cũng gặp được "khách sộp" mà phát tài. Đây cũng là thời điểm kinh doanh gặp thời, nếu có mở rộng sản phẩm hay mô hình thì đều tốt cả. 

Nhân đà này, những chú hổ tiếp tục phát triển vị thế bản thân trên trường kinh doanh để thu về tay nhiều hoa thơm, trái ngọt. Tuổi Dần tính tình phóng khoáng nên đôi khi chi tiêu quá đà, hãy nhớ giữ một khoản phòng thân bạn nhé! 

Tuổi Mão

Trong 10 ngày tới tuổi Mão có sự sáng suốt trí tuệ. Con giáp này đã phản ứng nhanh nhạy, linh hoạt giải quyết mọi trở ngại, khó khăn trong công việc một cách thuận lợi. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, dường như không có gì có thể làm khó được bản mệnh cả.

Hiền lương đức độ, Thần Tài cho cửa: 3 con giáp trong 10 ngày tới làm ăn phất nhanh vù vù, tiền vô như nước sông Đà, của cải thăng hoa, tài vận rực rỡ - Ảnh 3

Chẳng những công việc, thu nhập của bạn cũng có dấu hiệu tăng tiến khi tài lộc ào ào đổ về túi.

Vận trình tình duyên của người tuổi Mão chuyển biến tích cực. Người độc thân sớm tìm được đối tượng ưng ý, nên coi trọng hơn tới vẻ ngoài của bản thân nhiều hơn để có thể gây ấn tượng tốt đẹp và sâu sắc với đối phương. Tình cảm vợ chồng càng thêm yêu thương, gắn bó khi cả hai luôn đồng lòng trong mọi quyết định.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi cho biết từ 15/12 đến 24/12, vận may của 3 con giáp sau lên đến đỉnh điểm, làm gì cũng gặp thuận lợi, giàu có dễ dàng.

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