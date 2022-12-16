Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Mùi tính tình nhẹ nhàng, ôn hòa. Họ luôn giữ được sự bình tĩnh và thái độ mềm mỏng trong ứng xử.

Do đó, những người xung quanh thường dễ dàng bắt chuyện với con giáp tuổi Mùi. Họ thuộc tuýp người dĩ hòa vi quý và không thích gây mâu thuẫn với người khác.

Hôm nay 16/12, con giáp tuổi Mùi được sao may mắn chiếu mệnh. Con giáp này có tài lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy. Người làm kinh doanh có thể chốt những đơn hàng giá trị lớn. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm dự án, công việc.

Tuy sự nghiệp có nhiều bước tiến nhưng sức khỏe của người tuổi Mùi trong thời gian này không tốt. Họ dễ bị đau đầu, chóng mặt. Một số người sẽ bị cảm lạnh. Họ cần chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu thấy gì bất thường thì nên đi khám ngay.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu cũng không kém phần may mắn trong thời điểm này bởi được sự hậu ái nồng thắm đến từ Chính Ấn, chuyện tình cảm như "diều gặp gió, cá gặp nước". Nếu cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp như hiện tại thì chẳng mấy mà tiến đến về chung một nhà, xây dựng hạnh phúc trăm năm.

Những kế hoạch tương lai, kinh doanh hay hợp tác đầu tư đều được xúc tiến nhanh nhảu. Việc kí kết hợp đồng không gây lại khó khăn gì, ngược lại đối tác vô cùng hài lòng với cách làm việc của bạn mà đánh giá cá nhân cùng tập thể rất cao.

Chính bạn cũng không thể tin được, hợp đồng này đã giúp tập thể cứu một bàn thua trông thấy. Một vị trí cao hơn đang chờ bạn ngồi vào thời gian tới đây.

Với những hộ kinh doanh cũng tìm được mối sỉ, lẻ thường xuyên nhờ vậy mà nguồn hàng hóa lưu thông thuận lợi, đem đến các khoản lãi vượt chỉ tiêu ban đầu.

Tuổi Dần

Trời sinh người tuổi Dần có số hưởng vận may hơn người. Con giáp này còn vượng vận quý nhân, làm gì cũng có người che chở. Trong công việc, tuổi Dần dựa vào tài năng của bản thân, sự hăng hái cũng như ý chí vươn lên không ngừng để đạt được thành tựu rực rỡ.

Hôm nay 16/12, sự nghiệp của người tuổi Dần diễn ra vô cùng thuận lợi. Tài lộc đến nhiều không kể hết. Bản mệnh chỉ cần tiếp tục cố gắng, không ngừng nỗ lực thì mọi kế hoạch sẽ đem đến kết quả tốt, tiền tài ngày một dư dả.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.