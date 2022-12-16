Giữa tháng 12 dương lịch vận đổi sao dời: Thần Hoàng "chốt sổ vàng", Bắc Đẩu xóa sạch nợ, 3 con giáp tài lộc rực rỡ, vươn lên làm giàu

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 08:35

Không còn nợ nần như Chúa Chổm, từ giữa tháng 12 này, 3 con giáp sau có may mắn theo chân nên sự nghiệp hanh thông vô cùng, có tiền nhiều thêm càng nhanh giàu có.

Tuổi Tý

Những người cầm tinh con chuột là người chăm chỉ, sống giản dị và suy nghĩ rất thực tế. Con giáp này sống có trách nhiệm với gia đình và những người thân xung quanh mình. Họ là người trọng chữ tín, nói được, làm được.

Từ giữa tháng 12, con giáp tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa. Họ sẽ nhận được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng lương.

Giữa tháng 12 dương lịch vận đổi sao dời: Thần Hoàng 'chốt sổ vàng', Bắc Đẩu xóa sạch nợ, 3 con giáp tài lộc rực rỡ, vươn lên làm giàu - Ảnh 1

Họ cũng cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho những chuyến công tác dài ngày. Những người làm ăn xa cũng có tin vui báo về cho gia đình.

Dù nhận được nhiều cơ hội nhưng con giáp tuổi Tý nên tránh đầu tư một cách tùy tiện. Hãy chọn con đường ổn định trong ít nhất 3 tháng tới.

Do làm việc với cường độ cao nên sức khỏe của con giáp này không được tốt lắm. Họ cần chú ý ăn ngủ điều độ, điều chỉnh lịch sinh hoạt của mình sao cho khoa học.

Tuổi Mão

Từ giữa tháng 12 tuổi Mão có sự sáng suốt trí tuệ. Con giáp này đã phản ứng nhanh nhạy, linh hoạt giải quyết mọi trở ngại, khó khăn trong công việc một cách thuận lợi. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, dường như không có gì có thể làm khó được bản mệnh cả.

Giữa tháng 12 dương lịch vận đổi sao dời: Thần Hoàng 'chốt sổ vàng', Bắc Đẩu xóa sạch nợ, 3 con giáp tài lộc rực rỡ, vươn lên làm giàu - Ảnh 2

Chẳng những công việc, thu nhập của bạn cũng có dấu hiệu tăng tiến khi tài lộc ào ào đổ về túi.

Vận trình tình duyên của người tuổi Mão chuyển biến tích cực. Người độc thân sớm tìm được đối tượng ưng ý, nên coi trọng hơn tới vẻ ngoài của bản thân nhiều hơn để có thể gây ấn tượng tốt đẹp và sâu sắc với đối phương. Tình cảm vợ chồng càng thêm yêu thương, gắn bó khi cả hai luôn đồng lòng trong mọi quyết định.

Tuổi Tuất

Từ giữa tháng 12, tử vi của người tuổi Tuất cũng có nhiều điều đổi mới. Theo tử vi phương Đông thì giữa tháng 12 này, người tuổi Tuất có vận trình tài lộc vô cùng vượng phát. Công việc không ngừng phát triển, bản mệnh có thêm nhiều cơ hội thăng tiến, kéo theo đó là thu nhập cũng gia tăng.

Các mối quan hệ xã giao được mở rộng, nhân duyên tốt nên bản mệnh cũng sẽ được hưởng lợi từ đó. Nhiều cơ hội làm ăn kinh doanh của bản mệnh được khởi đầu từ chính những mối quan hệ hữu hảo đó.

Giữa tháng 12 dương lịch vận đổi sao dời: Thần Hoàng 'chốt sổ vàng', Bắc Đẩu xóa sạch nợ, 3 con giáp tài lộc rực rỡ, vươn lên làm giàu - Ảnh 3

Người làm kinh doanh có một tháng làm ăn tấn tới phát đạt, càng về cuối tháng lại càng thịnh vượng. Nếu có thể, những việc quan trọng hãy lui lại thời gian này để được hưởng thêm cát khí, khả năng thành công cũng sẽ cao hơn gấp nhiều lần.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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