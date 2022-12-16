THẦN TÀI cho lộc: 3 con giáp số đỏ nhất tháng 12 âm lịch, vượng phú quý, đỏ lộc tài, ăn nên làm ra, tiền vàng đầy ụ

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Dần rất ổn định và tự tin. Họ cũng là những người rất có tổ chức. Năm nay, con giáp này ít gặp rắc rối hơn năm ngoài, thậm chí càng về cuối năm càng làm ăn phát đạt.

Hầu bao của con giáp tuổi Dần ngày thêm căng phồng, rủng rỉnh, mọi phiền muộn cũng tan biến. Họ khá dễ tính, năng động trong mọi việc, cuối năm nâng cao hiệu quả công việc, kinh doanh phát đạt.

Vì vậy, thời gian tới họ sẽ không thiếu tiến, may mắn sẽ đồng hành với họ trong thời gian dài. Cuối năm nay, người tuổi Dần sẽ ăn Tết to. Đồng thời, bước sang năm mới người tuổi Dần sẽ thăng tiến như diều gặp gió.

Tuổi Dậu

Theo tử vi vào tháng 12 âm lịch, tuổi Dậu may mắn được Thiên Ấn và Chính Tài hỗ trợ nhiệt tình mà công việc bước đầu ổn định, mang lại sự hài lòng cho chính Dậu và cấp trên. Phong thái tự tin và đàng hoàng gây ấn tượng tốt với đối tác làm ăn, họ sẽ trao cho bạn cơ hội thể hiện chính mình.

Bên cạnh đó, bản mệnh cũng bắt gặp cơ hội kiếm tiền mới mẻ, tiềm năng. Có vẻ như đây là thời điểm thích hợp để bạn chinh phục khó khăn và trở ngại đang phơi bày trước mắt, đừng vội thấy khó mà nản lòng.

Tài lộc trong tháng 12 âm lịch hanh thông, rộng mở, mọi khoản thu nhập nhanh chóng đổ vào túi bạn. Nếu được hãy tận dụng thời gian này hướng đến đầu tư các lĩnh vực liên quan đến tài chính, bất động sản thì rất nhanh thu được thành quả bội thu.

Tuổi Mão

Tháng 12 âm lịch cũng là tháng may mắn đối với người tuổi Mão, trên cả phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc. Bạn không chỉ kiếm cho mình một khoản tiền dư dả mà còn khẳng định được vị thế của mình, dù làm ở bất kì lĩnh vực nào.

Người theo đuổi con đường sự nghiệp nhận được sự coi trọng của cấp trên. Bạn sẽ được giao cho xử lý nhiều công việc quan trọng, nếu hoàn thành tốt thì khả năng nhận tiền hoa hồng là rất cao. Hãy coi đây là bước đệm để thăng tiến trong tương lai.

Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập. Bạn có thể sẽ phải hơi bận rộn một chút, song bỏ ra bao nhiêu công sức thì ắt nhận được bấy nhiêu thành quả.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.