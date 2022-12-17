Bước vào cuối tuần này Thiên Tài giúp cho những người có nghề tay trái ăn nên làm ra. Bạn làm việc rất nhanh nhẹn và dứt khoát nên được lòng cấp trên. Tuy nhiên nam tuổi Thìn cần gạt bỏ tính nóng nảy để không xảy ra tranh cãi với đối tác trong chuyện hợp tác làm ăn kẻo sinh ra rắc rối.

Tài vận vẫn ổn định dù bạn không được ai giúp đỡ nên lắm lúc hơi bối rối trong chuyện tính toán. Người tuổi Thìn vốn hay lo xa nên thi thoảng tính toán chi li chuyện tiền nong khiến người khác né tránh.

Hai hành Thổ tương hòa nên mọi khúc mắc trong chuyện tình cảm sẽ nhanh chóng được giải quyết. Trong tình yêu bạn không phải là người đánh giá quá cao vẻ bề ngoài của người ta nên được khá nhiều người yêu mến. Người độc thân có thể phải lòng với người quen, thế nhưng bạn cần cân nhắc cẩn thận.

Tuổi Ngọ

Đây là một cuối tuần vui vẻ và tràn đầy may mắn đối với người tuổi Ngọ. Bạn thậm chí có thể lan tỏa niềm vui và hạnh phúc tới mọi nơi mình đến cho tất cả những người bạn gặp.

Nguồn năng lượng của bạn khiến mọi người, thậm chí cả bản thân bạn cũng ngạc nhiên. Sự tự tin giúp bạn giải quyết mọi công việc trôi chảy, chiếm ưu thế trong mọi vị trí.

Tình yêu hay các mối quan hệ cũng nở rộ với bạn nhờ sự thay đổi thú vị này. Người độc thân có thể nhanh chóng tìm được người phù hợp với tiêu chuẩn của mình trong những cuộc gặp gỡ bạn bè.

Trong khi đó, các cặp đôi chân thành và thẳng thắn với nhau nên giảm bớt được những hiểu lầm không đáng có. Hai người ngày một trân trọng và thấu hiểu nhau hơn.

Con giáp này cũng gặp may mắn trong vận trình tài chính khi những kênh đầu tư của bạn bắt đầu sinh lời. Từ đây có thể thấy rằng hướng đi bạn vạch ra từ trước đó là vô cùng chính xác, vì thế hãy dũng cảm tiến những bước tiếp theo nhé.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hào phóng, thẳng thắn, không bao giờ thích làm những điều mờ ám, việc gì cũng phải quang minh chính đại. Ngoài ra, con giáp này cũng là người dũng cảm và có nhiều mưu lược và rất chăm chỉ làm việc.

Bước vào cuối tuần này, cung tài bạch của con giáp xuất hiện cát tinh nên sẽ nhận được vô số cơ hội tốt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tài vận vô cùng vượng phát.

Bên cạnh đó, do được quý nhân giúp đỡ nên thu nhập từ lương và thưởng tăng lên gấp ba, bốn, còn việc đầu tư, kinh doanh bên ngoài cũng đem lại những khoản lợi nhuận lớn. Người tuổi Mùi có thể trở thành “đại gia lắm tiền nhiều của”.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.