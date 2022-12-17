Chỉ 2 ngày cuối tuần, giã từ mọi khó khăn, 3 con giáp lộc tài rực rỡ, giàu sang phú quý, tiền đếm mỏi tay

Tử vi cho thấy vào 2 ngày cuối tuần này Thực Thần cát tinh dự báo đường sự nghiệp của Tị nhiều lộc lá, thời cơ đến phải nhanh tay chớp lấy. Người này rất hay được quý nhân giúp đỡ trong công việc, làm gì cũng thẳng thắn và minh bạch nên hiếm khi gặp rắc rối. Phong cách làm việc của tị thật đáng để học hỏi.

Ngũ hành Hỏa sinh Thổ bồi dưỡng cho con đường tài lộc của Tị. Bạn làm được tiêu được, bản tính ưa tự do thích hưởng thụ nên bạn cày cuốc không thua kém một ai. Đam mê kiếm tiền cũng là chuyện tốt, thời gian tới có nhiều tin vui tiền bạc dành cho bạn.

Bạn hòa nhã, thoáng tính và đam mê ẩm thực, bạn không ngần ngại chia sẻ năng lượng tích cực này đến bạn bè và người yêu nên đường tình cảm rất xán lạn. Không còn những mâu thuẫn tranh cãi nữa, cả gia đình luôn ngập tràn tiếng cười, niềm vui nối tiếp.

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo rằng trong 2 ngày cuối tuần này, tuổi Tuất sẽ đón nhận nhiều điều may mắn, tốt lành. Con giáp này được cục diện Tam Hợp nâng đỡ nên cả công việc lẫn tài chính đều suôn sẻ. Đây chính là cơ hội để bản mệnh gỡ gạc những khoản tổn thất trước đây.

Trong thời gian này, khi may mắn ập đến, tốc độ kiếm tiền của người tuổi Tuất ngày một nhanh chóng, thu nhập tăng gấp đôi gấp ba. Bản mệnh cũng có thể để ra một khoản kha khá, tích lũy cho tương lai.

Cuộc sống của tuổi Tuất sẽ bước sang trang mới rực rỡ hơn. Những công sức mà bản mệnh đã bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhưng dù làm gì, tuổi Tuất vẫn phải đề phòng kẻ tiểu nhân bên cạnh rình rập, lợi dụng.

Tuổi Thìn

Dù đầu tuần không mang đến nhiều vận may cho họ nhưng họ không hề bỏ cuộc. Với sự kiên trì và bản lĩnh, những lúc khó khăn nhất con giáp này đều xem là thử thách để vượt qua.

Theo tử vi, 2 ngày cuối tuần này, vận thế của người tuổi Thìn hoàn toàn thay đổi. Nhất là chủ nhật, vận may sẽ tìm đến và giúp họ thành công trong công việc và cuộc sống. Khó khăn đều được giải quyết. Tài vận lúc này ào ạt tới, 2 ngày cuối tuần này sẽ là những ngày đầy tiền bạc, may mắn với người tuổi Thìn.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.