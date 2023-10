Tử vi tổng quát tháng 11/2022 tuổi Dần: Hung cát đan xen, chớ nên lơ là

Sự chủ động sẽ mang tới nhiều may mắn cho người tuổi Dần trong tháng 11 dương lịch này. Vận trình của bạn được nâng đỡ rất nhiều. Tuy nhiên Dần cũng sẽ gặp vài vấn đề khó khăn, nếu như không tập trung vào công việc và sẵn sàng khắc phục khuyết điểm của mình.

Ảnh minh họa: Internet

1. Tử vi tổng quát tuổi Dần tháng 11

Người tuổi Dần có lòng nhân ái, dũng cảm, mạnh mẽ, thẳng thắn, trung thực, công bằng, bảo vệ kẻ yếu. Do đó trong tháng 11 này, Dần dễ gặp may mắn, được quý nhân phù trợ nên có thể hóa nguy thành an.