Tử vi tổng quát tháng 11/2022 tuổi Dần: Hung cát đan xen, chớ nên lơ là

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 08:10

Theo tử vi tháng 11/2021, đây là một khoảng thời gian hung cát đan xen đối với người tuổi Dần. Bạn có thể đạt được những thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng cũng có thể gặp họa thị phi, tranh chấp nếu không quyết tâm cố gắng hoặc không có cách cư xử phù hợp.

 

Sự chủ động sẽ mang tới nhiều may mắn cho người tuổi Dần trong tháng 11 dương lịch này. Vận trình của bạn được nâng đỡ rất nhiều. Tuy nhiên Dần cũng sẽ gặp vài vấn đề khó khăn, nếu như không tập trung vào công việc và sẵn sàng khắc phục khuyết điểm của mình.

Tử vi tổng quát tháng 11/2022 tuổi Dần: Hung cát đan xen, chớ nên lơ là - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

1. Tử vi tổng quát tuổi Dần tháng 11

Người tuổi Dần có lòng nhân ái, dũng cảm, mạnh mẽ, thẳng thắn, trung thực, công bằng, bảo vệ kẻ yếu. Do đó trong tháng 11 này, Dần dễ gặp may mắn, được quý nhân phù trợ nên có thể hóa nguy thành an.

Tử vi tổng quát tháng 11/2022 tuổi Dần: Hung cát đan xen, chớ nên lơ là - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần khá thích sống độc lập, khá liều lĩnh, ưa thích mạo hiểm vì thế trong tháng 11 dễ có sự đột phá. Nhưng do tính cởi mở và chân thành với bạn bè mà cũng dễ nhận được sự giúp đỡ từ người xung quanh. Bản thân có sức sáng tạo, ý tưởng phong phú, quyết đoán không sợ khó khăn nên vẫn có thể biến hạn to thành nhỏ.

2. Tử vi sự nghiệp

Về cơ bản, người tuổi Dần cần chú ý nhiều hơn trong công việc của mình nếu muốn vươn lên. Bạn không thể cứ lơ là, làm mọi việc theo ý thích mà lại mong muốn gặt hái thành công hơn người được. Dưới tác động tiêu cực của Nguyệt Lệnh Lâm Tuyệt, bạn thường lâm vào trạng thái chủ quan, cho rằng công việc quen thuộc thì mình sẽ không mắc phải lỗi sai.

Tử vi tổng quát tháng 11/2022 tuổi Dần: Hung cát đan xen, chớ nên lơ là - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, đấy chính là nguồn cơn khiến bạn vướng vào nhiều rắc rối. Những sự cố bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nếu bạn không tập trung thì khó mà đưa ra được hướng giải quyết tích cực. Người trẻ tuổi thường cảm thấy hăng hái, nhiệt tình khi bắt tay vào công việc, nhưng vì thiếu kinh nghiệm nên bạn dễ gặp phải trục trặc, cuối cùng thành ra chán nản, muốn bỏ cuộc.

3. Tử vi tình duyên

Trong tháng 11, do bản mệnh gặp tương sinh cho nên có cung Đào Hoa xuất hiện vì thế chuyện tình cảm khá thuận lợi. Tuy nhiên bản thân cần tôn trọng, trân quý những gì mình đang có thì tình cảm mới bền lâu.

Tử vi tổng quát tháng 11/2022 tuổi Dần: Hung cát đan xen, chớ nên lơ là - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, người độc thân vượng đào hoa, sớm tìm thấy nửa kia tâm đầu hợp ý với mình. Các cặp đôi đang trải qua giai đoạn vô cùng mặn nồng, ngọt ngào của tình yêu có thể tính tới chuyện trăm năm.

4. Tử vi sức khỏe

Trong tháng này, sức khỏe của Dần bình ổn. Để sức khỏe tốt hơn thì Dần cần có chế độ ăn, uống, nghỉ ngơi, tập luyện khoa học. Dù đôi khi công việc bận rộn, áp lực cuộc sống đè lên vai nhưng bạn luôn biết cách giải tỏa căng thẳng cho bản thân, không để sức khỏe bị ảnh hưởng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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