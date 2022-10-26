Tử vi 3 ngày (27, 28 và 29/10): 3 con giáp ở nhà có tổ tiên nâng đỡ, ra ngoài được Thần Tài chiếu cố, công việc vạn sự như ý

Dưới đây là 3 con giáp có số hưởng thụ, tiền bạc đầy tay, công việc và tình duyên viên mãn trong 3 ngày liên tiếp khi về cuối tháng 10.

Tuổi Thìn Trước đó, tuổi Thìn phải tất bật, chạy đôn chạy đáo lo cho công việc trong tuần có Dịch Mã động tinh tác động. Song nếu đó là điều cần thiết để giải quyết công chuyện và tiền về đầy túi thì bạn hãy nhanh chóng chấp nhận nhé. Vào thời gian này, người làm các công việc văn phòng, bản mệnh được cả Thiên Ấn và Chính Ấn hậu thuẫn nên nhìn chung công việc sẽ không gặp bất lợi nào quá lớn, làm đến đâu xong đến đấy.

Ảnh minh họa: Internet Có thể vẫn còn đôi chút khó khăn khiến bạn chùn bước, nhưng nếu cứ kiên trì thì sẽ hái được quả ngọt chưa kể Thìn còn là con giáp vượng quý nhân. Với người làm kinh tế, tài chính phải đợi tới cuối tuần mới có sự tăng tiến rõ rệt. Lúc này vận khí tăng cao, bạn sẽ có cơ hội lớn trong kinh doanh, cố gắng nắm bắt ngay thời cơ và tận dụng lợi thế của mình để kiếm lời thì không lo không có tiền đổ về túi. Tuổi Dậu Người tuổi Dậu thường cứng rắn, kiên cường, có ý chí vươn lên mạnh mẽ. Nhưng bạn cũng là người cả thèm, chóng chán, dễ nản lòng khi công việc không được thuận lợi. Ngoài ra, con giáp này cũng quá thật thà, thẳng thắn, đôi khi làm tổn thương đến người khác. Từ lúc này, người tuổi Dậu đón nhiều tin vui trong công việc, làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp trở ngại. Nếu làm công ăn lương, bạn sẽ nhận thêm nhiều công việc, dự án giúp gia tăng thu nhập.

Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, bạn cũng nên tìm kiếm thêm các cơ hội đến với mình chứ đừng bó buộc bản thân trong một lĩnh vực nhất định. Người tuổi này cũng cần đầu tư thêm thời gian, tiền bạc để học kiến thức, kỹ năng mới nhằm tránh bị tụt hậu. Tuổi Dần Dần vốn tính thông minh, linh hoạt. Con giáp không thích sự an phận mà luôn cố gắng tranh đấu cho những giá trị mà bản mệnh nghĩ là đúng. Thay vì cố hết sức cho sự nghiệp, Dần luôn biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Chính thái độ tích cực, tinh thần lạc quan mà Dần đạt những thành tựu đáng kể khi còn rất trẻ. Ảnh minh họa: Internet Tử vi cho biết, thời gian những ngày này, tuổi Dần có thể đón nhiều tin vui về đường tài lộc. Con giáp tuổi này không những làm đâu thắng đó mà còn có cơ hội để thay đổi cuộc đời của mình chỉ sau một đêm, chuyện kiếm tiền thời gian này của tuổi Dần chỉ trong chớp mắt. Với khả năng nhạy bén hơn người, người tuổi Dần sẽ tha hồ gặt hái thành quả, chuẩn bị đón nhận sự giàu sang, đại cát đại lợi. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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