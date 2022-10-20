Quý Mão 2023: Số trời định sẵn, top 3 con giáp càng lập nghiệp phương xa càng giàu có, công danh vinh hiển, gặt hái rất nhiều thành tựu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mạnh mẽ, can đảm, dám nghĩ dám làm. Họ làm việc gì cũng rất tích cực, giàu nhiệt huyết. Người tuổi này giàu ý chí tự lập. Họ thường cố gắng, nỗ lực tự mình làm mọi việc thay vì nhờ cậy đến người khác. Dù làm việc gì, họ cũng tính toán, cân nhắc kỹ càng.

Bước sang 2023, tuổi Thân chuẩn bị tinh thần nghênh đón thần tài, đầu tư 1 sinh lời 10. Trời sinh những người tuổi Thân vốn hiền lành, chịu thương chịu khó và không ngừng tìm kiếm cơ hội tốt để đổi đời. Không giống như những con giáp khác, tuổi Thân không gặp được nhiều may mắn khi còn trẻ, họ phải đối mặt với nhiều thử thách, chông gai, nhưng nhờ tinh thần lạc quan, ý chí vững mạnh mà vượt qua được mọi thứ.

Bước sang 2023, người tuổi Dần có vận khí hanh thông, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc. Họ có cơ hội thực hiện ước mơ của mình. Họ sẽ bội thu về tiền tài, sự nghiệp vượng phát, tài lộc nhiều vô kể, gia đạo bình an vô sự. Người tuổi này nếu làm công ăn lương cũng được cấp trên tin tưởng, tạo nhiều cơ hội để phát huy năng lực. Ngoài sự nghiệp thành công, con giáp này còn có tình duyên yên ấm. Người có gia đình sẽ sớm nhận được tin vui mang thai, sinh con.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, tuổi Thân cũng là một trong những con giáp được trời ban nhiều phước lành, họ có thể không quá giàu có nhưng sẽ gặp được nhiều may mắn, làm việc gì cũng thành công. Năm mới, tuổi Thân sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, bỏ công sức 1 thu được lợi nhuận 10. Đặc biệt đối với những người làm ăn kinh doanh, mọi kế hoạch đầu tư đều thuận buồm xuôi gió, không những thế tuổi Thân còn gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối khiến cuộc sống thăng hoa thịnh vượng.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão làm công ăn lương có sự nghiệp phát triển tương đối ổn định. Bạn sẽ được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao nếu thể hiện được điểm mạnh riêng của bản thân, giúp tình hình tài chính trong gia đình được cải thiện nhanh chóng. Một số người tạo được quan hệ với khách hàng, đối tác triển vọng nên cơ hội kinh doanh mới sẽ được mở ra. Hãy tiếp tục cố gắng, bởi đích đến bạn đặt ra không còn ở xa nữa đâu.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu là người năng động, có lựa chọn làm thêm các công việc tay trái thì bạn cũng được nhận nguồn thu nhập xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Người làm ăn buôn bán chủ yếu kiếm được nhiều tiền, trong khi đa số mọi người nghỉ ngơi thì bạn lại đang hốt vàng hốt bạc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.