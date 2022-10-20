Bước vào 3 ngày (21, 22 và 23/10): 3 con giáp vượt mọi khó khăn, trở mình đón phúc khí, tiền đồ sáng sủa không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 10:14

Nếu biết tận dụng thời cơ, 3 con giáp này sẽ tạo được tiền đồ dư dả và phát tài trong 3 ngày này.

 

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất luôn lạc quan, vui vẻ và sống chân thành. Họ được nhiều người yêu mến, đi đâu cũng có bạn. Ngoài ra, con giáp này cũng giỏi thích nghi với hoàn cảnh và là người chịu đựng được áp lực. Trong công việc, họ tiếp thu ý kiến của những người xung quanh để dần hoàn thiện bản thân.

Bước vào 3 ngày (21, 22 và 23/10): 3 con giáp vượt mọi khó khăn, trở mình đón phúc khí, tiền đồ sáng sủa không cần lo nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 ngày này, người tuổi Tuất nhận được nhiều cơ may trong công việc. Người tuổi này nếu làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng, ký được những hợp đồng có giá trị, phát tài nhanh chóng. Con giáp tuổi này làm công ăn lương cũng có thêm dự án hoặc công việc đòi hỏi làm thêm giờ, thu nhập từ đó cũng tăng lên. Người tuổi này chăm chỉ làm ăn, dựa vào tư duy tốt của mình để trở thành người đứng đầu trong hội nhóm, tổ chức và ngày một thành công trong công việc.

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Ngọ có tính cách lạc quan, vui vẻ và vô cùng thông minh. Người tuổi Ngọ thích thỏa sức sáng tạo, sống độc lập và không thích dựa dẫm vào bất cứ ai, nhờ vậy mà họ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận. Đa số những người tuổi Ngọ đều có cơ ngơi vững chắc, nhưng có đôi lúc vận may không mỉm cười nên họ vẫn phải đối mặt với không ít trắc trở.

Bước vào 3 ngày (21, 22 và 23/10): 3 con giáp vượt mọi khó khăn, trở mình đón phúc khí, tiền đồ sáng sủa không cần lo nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, cuộc sống tuổi Ngọ sẽ có nhiều đổi mới bất ngờ, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều được cải thiện đáng kể. Tuổi Ngọ trong công việc cần vững tâm, nắm bắt mọi cơ hội tốt thì sẽ hóa hung thành cát, sự nghiệp thăng hoa bất ngờ. Nhìn chung, thời gian này sẽ là thời điểm có nhiều điều mong chờ với tuổi Ngọ, bất kể là làm gì, họ cũng sẽ học được thêm nhiều thứ mới mẻ thú vị.

Tuổi Thân

Tuổi Thân trong 12 con giáp vốn nổi tiếng lanh lợi, có chí tiến thủ mạnh mẽ, nhanh nhẹn và dễ thích nghi với hoàn cảnh. Được ứng chiếu cầm tinh con khỉ cũng giống như linh vật này, tuổi Thân rất ưa khám phá sự mới mẻ và không ngừng mở mang trí tuệ của mình bằng sự học hỏi. Tuổi Thân cũng nổi tiếng có tính cách cứng rắn và thích cạnh tranh. Khi buồn vui, lo lắng, người tuổi Thân thường biểu hiện qua lời nói, dáng vẻ bên ngoài. 3 ngày này, cuộc đời tuổi Thân nói chung cũng có vận số khá, có thể tranh thủ kết hợp với nhiều người để tạo ra các mối làm ăn mang lại lợi ích.

Bước vào 3 ngày (21, 22 và 23/10): 3 con giáp vượt mọi khó khăn, trở mình đón phúc khí, tiền đồ sáng sủa không cần lo nghĩ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sở hữu khả năng tổ chức và quản lý, tuổi Thân cũng rất vượng khí trên thương trường và thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đam mê trải nghiệm và tìm tòi giúp tuổi Thân đầy ắp ý tưởng trong công việc, đầu tư kinh doanh, nhưng sẽ rất dễ bỏ cuộc nếu mất hứng hoặc chán nản về cảm xúc. Bởi vậy, trước mỗi kế hoạch cần nghiên cứu tỉ mỉ để có thể tập trung theo đuổi dài lâu. Nhờ đó, tuổi Thân bắt đầu gia cố được tài chính của mình, về sau sẽ được hưởng dư dả, an nhàn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Top 3 con giáp nam chung thủy hết mực, yêu vợ đến đầu bạc răng long, ai lấy được là sướng hết phần thiên hạ

Top 3 con giáp nam chung thủy hết mực, yêu vợ đến đầu bạc răng long, ai lấy được là sướng hết phần thiên hạ

Chuyện tình cảm vợ chồng sẽ chẳng xảy ra tranh chấp gì nếu như người chồng của bạn thuộc một trong ba con giáp dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 46 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 2 giờ 49 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 4 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ