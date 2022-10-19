Tử vi 4 ngày (20, 21, 22 và 23/10):  Giông bão trôi qua, bình yên kéo đến, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, sự nghiệp xán lạn, phú quý đầy nhà, ăn nên làm ra

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 15:41

Đây là những con giáp được cho là sẽ gặp nhiều may mắn, thu được thành quả rực rỡ trong 4 ngày này.

 

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu đa phần thường trầm tính, điềm đạm. Trong cuộc sống cũng như công việc, họ rất thực tế, có trách nhiệm. Tuy nhiên, nhược điểm của người tuổi này là họ sống khá an phận, không thích mạo hiểm. Chính sự an phận đã khiến con giáp này mất đi nhiều cơ hội trong công việc. Ưu điểm của con giáp tuổi Sửu là giỏi thích nghi với hoàn cảnh và có thể chịu đựng áp lực. Họ bình tĩnh đối mặt với khó khăn và luôn tin rằng chỉ cần không ngừng cố gắng thì họ sẽ sớm vượt qua thử thách.

Tử vi 4 ngày (20, 21, 22 và 23/10):  Giông bão trôi qua, bình yên kéo đến, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, sự nghiệp xán lạn, phú quý đầy nhà, ăn nên làm ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo thời gian 4 ngày này, sau bao nhiêu cố gắng thì con giáp này cũng nhận được thành quả ngọt ngào. Trong việc kinh doanh, họ được quý nhân giúp đỡ về nguồn vốn, mối quan hệ. Họ làm ăn có doanh thu tháng sau cao hơn tháng trước. Không những thế, con giáp này còn có thêm cơ hội đầu tư sinh lời. Hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định đón nhận bất cứ cơ hội nào.

Tuổi Tuất

Cuối cùng tuổi Tuất cũng đã giải quyết được loạt vấn đề nhờ các kế hoạch hóa mọi việc và luôn chuẩn bị cho mình những phương án dự phòng. Người làm công ăn lương sẽ sớm vượt qua thử thách, đạt được thành tựu đáng khích lệ. Người làm kinh doanh thì đầu tư đâu sinh lời đó, tiền tài chảy vào nhà như nước.

Tử vi 4 ngày (20, 21, 22 và 23/10):  Giông bão trôi qua, bình yên kéo đến, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, sự nghiệp xán lạn, phú quý đầy nhà, ăn nên làm ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sự vất vả và khổ cực đã giúp tuổi Tuất ngày càng mạnh mẽ và kiên định hơn, họ sẵn sàng đối mặt với khó khăn trắc trở tích lũy kinh nghiệm với mong muốn đổi đời. Đặc biệt trong 4 ngày này, tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ giúp đỡ, phù trợ tuổi Tuất tìm được cơ hội phát triển sự nghiệp. Nếu may mắn, tuổi Tuất không những trở thành đại gia sau một đêm mà cuộc sống tinh thần cũng hưng thịnh rực rỡ.

Tuổi Ngọ

Trong 4 ngày này, tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân, sẽ được đưa đường dẫn lối, tạo điều kiện để xây dựng cuộc sống thăng hoa, càng làm việc sẽ càng kiếm được nhiều tiền, thời thế thịnh vượng đang ở ngay trước mắt. Nhìn chung, nếu như tuổi Ngọ có thể tích lũy được nhiều kinh nghiệm, cũng như biết thay đổi bản thân từng ngày thì việc xây dựng cuộc sống ấm no sung túc là trong tầm tay.

Tử vi 4 ngày (20, 21, 22 và 23/10):  Giông bão trôi qua, bình yên kéo đến, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, sự nghiệp xán lạn, phú quý đầy nhà, ăn nên làm ra - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ vốn chịu khó, lại ham học hỏi, nên con giáp này làm gì cũng đạt được thành quả cao hơn người xung quanh. Liên tiếp 4 ngày này, đường làm quan của người tuổi Ngọ khá rộng mở. Với sự nhanh nhẹn và tài trí của mình, tuổi Ngọ hoàn toàn có thể tự tay nắm bắt những cơ hội thăng chức, tăng lương đáng mơ ước.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Giờ vàng đã điểm: 3 con giáp sướng hết phần thiên hạ, tháng 10 nảy lộc, tháng 11 phát tài, tháng 12 vinh hoa phú quý

Giờ vàng đã điểm: 3 con giáp sướng hết phần thiên hạ, tháng 10 nảy lộc, tháng 11 phát tài, tháng 12 vinh hoa phú quý

Tử vi dự báo rằng 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc gặt hái thành công rực rỡ trong những tháng cuối năm.

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