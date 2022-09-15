Giờ vàng đã điểm: 3 con giáp sướng hết phần thiên hạ, tháng 10 nảy lộc, tháng 11 phát tài, tháng 12 vinh hoa phú quý

Tử vi dự báo rằng 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc gặt hái thành công rực rỡ trong những tháng cuối năm.

Tuổi Mão Tuổi Mão là một trong những con giáp bùng nổ tài lộc vào những tháng cuối năm 2022 này. Nhờ gặp lộc trời cho, lại được người bên cạnh giúp đỡ nên sự nghiệp của bản mệnh lên như diều gặp gió. Việc làm ăn kinh doanh cũng ngày càng phát đạt. Từ làm ăn nhỏ trở thành làm ăn lớn, nguồn thu chính từ đây mà ra.

Ảnh minh họa: Internet Có thể thấy, vận may của bản mệnh đang lội ngược dòng, những khó khăn vốn chưa được giải quyết thì trong thời gian này sẽ hanh thông, viên mãn hơn người. Đặc biệt những người làm công chức sẽ có cơ hội thăng quan phát tài trong thời gian này khiến ai cũng nể phục. Từ giai đoạn này, tuổi Mão sẽ xây dựng lại sự nghiệp, từng bước phát triển bền vững, thời gian tới không lo cơm áo gạo tiền, tài vận cũng thăng hoa bất ngờ, chỉ việc nắm bắt cơ hội tiến về phía trước và xây dựng cuộc sống viên mãn, cuối năm mua nhà mua xe trong tầm tay.

Tuổi Tỵ Tuổi Tỵ có duyên tiền bạc trong tháng 10, 11 và 12. Con giáp này có vận quý nhân tốt, dù gặp khó khăn trong công việc thì cũng được người khác giúp sức tháo gỡ. Tuổi Tỵ biết giữ gìn, vun đắp các mối quan hệ tiềm năng thì tài vận càng ngày càng phát triển tốt đẹp. Trong những tháng cuối năm 2022, con giáp này có thể nhận được các cơ hội thăng tiến, lương thưởng ngày một dồi dào. Ảnh minh họa: Internet Nếu nắm bắt cơ hội, tuổi Tỵ có thể đạt được nhiều thành tựu đáng nể hơn. Ngoài ra, tuổi Tỵ không nên bỏ qua những nhân duyên tốt trên con đường tình duyên. Tuổi Tý Những tháng cuối năm Nhâm Dần 2022 này, người tuổi Tý sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó và kém may mắn. Đây là khoảng thời gian tuyệt đẹp của con giáp này, quý nhân luôn bên cạnh để hỗ trợ, nâng cao vận khí cho tuổi Tý. Ảnh minh họa: Internet Trên con đường công việc, có nhiều cơ hội tăng lương, thăng chức. Trong cuộc sống kinh doanh, người tuổi Tuất gặp được nhiều đối tác tốt, mở ra cơ hội hợp tác lớn và thu về nhiều lợi nhuận. Những người tuổi Tý hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những tin tức tốt lành, may mắn và công danh trong giai đoạn tiếp theo. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

3 con giáp xui xẻo đủ đường (16-18/9), cần đề phòng kẻo mang họa vào thân Nếu nằm trong số những con giáp dưới đây thì bạn cần phải thật đề phòng kẻo dễ mang họa vào thân nhé!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gio-vang-da-diem-3-con-giap-suong-het-phan-thien-ha-thang-10-nay-loc-thang-11-phat-tai-thang-12-vinh-hoa-phu-quy-502945.html