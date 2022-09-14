Ngọc Hoàng chốt sổ vàng đúng 20h ngày 20/9 : 3 con giáp hút tiền như nam châm, vận may hội tụ, của cải tràn vào nhà

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 14:06

Cuối cùng 3 con giáp sau cũng thoát khỏi vận xui, đón phúc khí về đầy tay, sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc tăng tiến.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn nhìn chung thường hướng ngoại, cứng cỏi, không dễ dàng thỏa hiệp. Họ thuộc tuýp người hòa đồng, thân thiện. Trong số 12 con giáp, người tuổi này có chí tiến thủ, không ngừng học hỏi và nỗ lực vươn lên. Người tuổi này thích nghi tốt với hoàn cảnh, không hay kêu ca, than vãn. Đôi khi, họ một mình gánh chịu nỗi buồn, áp lực mà không nói với ai. Tất nhiên, con giáp tuổi rồng có những phẩm chất hơn người. Họ có thể xoay chuyển tình thế và tự mình vượt qua khó khăn.

Ngọc Hoàng chốt sổ vàng đúng 20h ngày 20/9 : 3 con giáp hút tiền như nam châm, vận may hội tụ, của cải tràn vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn gần như là người hoàn hảo và có không ít quý nhân muốn giúp đỡ bạn. Khoảng thời gian này, con giáp tuổi Thìn có tài lộc lên như diều gặp gió. Quý nhân sẽ giúp họ thăng tiến nhanh chóng. Người tuổi này làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến hoặc chuyển việc khác tốt hơn. Trong khi đó, con giáp này làm kinh doanh cũng gặp được bạn cùng chí hướng, nhân viên tâm huyết với công ty. Họ được dự báo sẽ làm ăn phát đạt, thu hái bộn tiền.

Tuổi Ngọ
Trời sinh những người tuổi Ngọ lạc quan, yêu đời, luôn có ý chí phấn đấu trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhờ vậy mà mọi khó khăn đều vượt qua một cách ngoạn mục. Đa số những người tuổi Ngọ đều gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống nhờ tính cách tuyệt vời của mình. Họ là những người biết sống vì người khác, thấu tình đạt lý, và đặc biệt là luôn đối đãi với mọi người một cách chân thành, nhờ vậy mà xung quanh có nhiều quý nhân.

Ngọc Hoàng chốt sổ vàng đúng 20h ngày 20/9 : 3 con giáp hút tiền như nam châm, vận may hội tụ, của cải tràn vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về gần cuối tháng 9, mọi mặt trong đời sống của tuổi Ngọ sẽ đều thuận lợi, từ chuyện sức khỏe đến công việc và tình cảm. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tuổi Ngọ có thể trở thành một trong số những con giáp giàu nhất vào dịp cuối năm, vét cạn túi Thần tài, tiền nhiều vô biên, vô kể.

Tuổi Mùi

Số điểm thành công của người tuổi Mùi được đánh giá là 7/10 trong nửa tháng. Người tuổi Mùi sẽ có một khởi đầu vô cùng dễ chịu, được cho là đem lại nhiều tài lộc phú quý cho họ. Theo các chuyên gia tử vi, đã đến lúc tuổi Mùi bắt tay vào thực hiện các kế hoạch đã đề ra. Để tận dụng tốt nhất nguồn năng lượng mới dồi dào này, họ nên tránh xa các yếu tố gây stress cho họ, nhằm sẵn sàng một tâm thế vui tươi, khỏe mạnh để đạt được thành công nhiều nhất có thể.

Ngọc Hoàng chốt sổ vàng đúng 20h ngày 20/9 : 3 con giáp hút tiền như nam châm, vận may hội tụ, của cải tràn vào nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, đừng bị ảnh hưởng bởi những giấc mơ, những điều viển vông xa vời mà bạn luôn ấp ủ. Hãy tập trung cho những gì thiết thực và thực tế nhất, tin vào khả năng của mình, luôn tỉnh táo là thần tài sẽ tự tìm đến gõ cửa nhà bạn đó.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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