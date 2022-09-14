Trong hai tuần tới: 3 con giáp sẽ thoát khỏi vận đen, ôm trọn bạc vàng, tích lũy được nhiều tiền nhiều của, tình duyên đỏ thắm

Những người cầm tinh con Hổ có đủ khả năng để đối phó với tất cả các mối quan hệ phức tạp giữa các cá nhân nơi thương trường. Họ cũng đặc biệt siêng năng, khéo léo và đào hoa. Tuổi Dần còn có lý trí cao và tinh thần trách nhiệm đáng học hỏi.

Vận trình làm ăn và sự nghiệp của người tuổi Dần thường vững chắc, khó khăn với họ chỉ là nhất thời. Tử vi dự báo, trong 2 tuần tới đây, cuộc sống tuổi Dần sẽ bước sang trang mới, hạnh phúc ngọt ngào. Dần chắc chắn sẽ là một trong những con giáp may mắn. Kể từ đây, mọi vận đen lùi lại phía sau, họ sẽ từng bước thăng hoa, kiếm được nhiều tiền, có thể rủng rỉnh tiêu pha.

Tuổi Tý trời sinh cá tính, nhanh nhẹn, lại bản lĩnh và dám dấn thân. Những người cầm tinh con Chuột dám nghĩ dám làm, không sợ khổ cực và kiên trì theo đuổi đam mê. Thế nên, dù phải trầy trật kiếm tiền, cực khổ vô cùng nhưng Tý sẽ có cuộc sống sung túc đủ đầy với bạc tiền rủng rỉnh.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, con giáp tuổi Tý sẽ liên tục đón tin vui tài lộc vào nhà. Với người làm công ăn lương, công việc sẽ tiến triển khá tốt, kế hoạch thực hiện nhuần nhuyễn, phối hợp với đồng nghiệp nhịp nhàng. Với người theo nghiệp kinh doanh, đây là giai đoạn gặt hái được nhiều thuận lợi hơn người. Với những Tý đã có gia đình, cuộc sống càng thêm vui vẻ vì trong nhà có thêm thành viên mới, cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.

Tuổi Hợi

Ưu điểm của người tuổi Hợi là chăm chỉ cần mẫn trong mọi công việc. Cũng có thể họ không tài giỏi xuất chúng nhưng họ luôn kiên nhẫn để thực hiện nhiệm vụ sếp trên giao. Vì điểm cộng này mà tuổi Hợi luôn được mọi người xung quanh yêu mến.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo, trong 2 tuần tới đây, tuổi Hợi là một trong những con giáp thăng hoa vượt trội. Từ tiền tài đến sự nghiệp đều cải thiện một cách rõ rệt. Cùng với may mắn đến, họ sẽ tìm ra lối đi riêng, gặt hái thành công. Nói chung Hợi sẽ có một tương lai tươi sáng và tài lộc rất dồi dào.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.