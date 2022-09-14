Tử vi 3 ngày (15,16 và 17/9): Top 3 con giáp may mắn hơn người, tiền tài rủng rỉnh, vận đỏ như son, sự nghiệp sáng chói

Tuổi Tý vốn là người thông minh và dễ thích nghi. Ngay từ thời đi học, tuổi Tý đã trở thành những học trò ưu tú và khi ra đời làm việc, Tý có thể đạt được nhiều thành tựu khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Bắt đầu thời điểm này, công thành danh toại của tuổi Tý sẽ bước qua một trang mới. Họ sẽ thể hiện tài năng xuất chúng và cùng với may mắn, tuổi Tý có sự nghiệp thăng hoa vượt bậc. Cho dù có nhiều cạnh tranh nhưng tuổi Tý sẽ nắm trong tay cuộc sống giàu có, hưng thịnh.

Thoát khỏi tháng đương đầu Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai, từ khi bước vào tháng 9 dương lịch vận trình tuổi Sửu khởi sắc trông thấy. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, trong ba ngày này, con giáp này sẽ đón nhận nhiều vận may lớn kéo dài trong nhiều tháng sau. Càng về cuối tháng 9, sự nghiệp của tuổi Sửu phát triển như ý muốn, vận khí được cải thiện, cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Tam hợp quý nhân che chở cho đường tình duyên của Sửu, con giáp này không cần phải lo lắng không tìm thấy người yêu. Người độc thân có nhiều người theo đuổi, làm quen. Sửu có nhiều cơ hội để mở rộng mối quan hệ với người khác phái.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là người thông minh và có phúc khí, trong những ngày giữa tháng 9 dương lịch tới đây sẽ nhận được nhiều cơ hội mới nên phải cố gắng nỗ lực hết sức. Thời gian này, tiền tài của Mùi tăng vọt, cuộc sống chắc chắn sẽ khá hơn rất nhiều khiến người khác phải ghen tị.

Ảnh minh họa: Internet

Cục diện Nhị Hợp giúp người tuổi Mùi có thể đạt được nhiều mục tiêu đã đặt ra từ trước. Tài lộc bùng nổ, chuẩn bị bao tải đựng tiền, may mắn đến tận cổng nhà, bản mệnh nhất định có tương lai tươi sáng, vận mệnh hanh thông.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.