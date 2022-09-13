"Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà học", top 3 con giáp chân thành, tốt bụng xứng đáng để bạn kết giao hết đời

Theo luận giải tử vi trọn đời, đa phần những người cầm tinh con Mèo đều có cách cư xử khéo léo nên rất ít khi đắc tội với người khác. Hay nói đúng hơn đây là con giáp có tấm lòng lương thiện, không đủ dũng khí để có thể làm những việc xấu. Đôi khi họ nhận phần thua thiệt về mình để mọi chuyện được ổn thỏa.

Ngoài ra, người tuổi Mão rất coi trọng tình nghĩa, sẵn sàng hi sinh lợi ích bản thân vì bạn bè. Tuy nhiên, để có được niềm tin từ họ không phải là chuyện một sớm một chiều. Họ để ý tỉ mỉ từng lời nói, cử chỉ của bạn, chỉ cần phát hiện thấy dấu hiệu dối trá, ngay lập tức họ sẽ “xóa sổ” bạn khỏi danh sách người tri kỷ. Đây là một trong những con giáp rất đáng để kết giao bằng hữu bởi sẽ không có chuyện họ phản bội tình bạn cao cả.

Người tuổi Sửu là những người rất tốt bụng và chân thành. Có thể đôi lúc họ bướng bỉnh khiến người khác cực kỳ khó chịu nhưng bù lại họ thẳng thắn, nghiêm túc và không bao giờ giở trò xấu sau lưng mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu chăm chỉ, lúc nào họ cũng ngập đầu trong một đống công việc và sống với tinh thần trách nhiệm cao. Do đó nếu muốn tìm một người để làm bạn, hãy chọn người tuổi Sửu vì họ sẽ khiến bạn yên tâm khi ở cạnh.

Người tuổi Tuất

Người tuổi Tuất là người trầm tính, thích giúp đỡ người khác một cách vô tư không vụ lợi. Ngay cả người lạ cũng khiến người tuổi Tuất sẵn lòng giúp đỡ nếu họ thật sự cần.



Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất không hay bộc lộ cảm xúc nhưng họ không phải người vô cảm mà ngược lại, trái tim của họ khá mong manh và cũng dễ bị tổn thương bởi lời nói của người xung quanh. Một chi tiết nhỏ nhặt cũng vô tình khiến họ suy nghĩ nhiều ngày trời. Bởi vậy nếu người tuổi Tuất vì sơ ý mà có hành động gì khiến bạn phật lòng thì hãy nói ngay với họ, đừng để con giáp này suy nghĩ nhiều.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.