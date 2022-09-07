5 dấu hiệu báo trước điềm lành sắp đến nhà bạn, sự nghiệp hay gia đạo đều thịnh vượng

Người ta vẫn nói tâm rộng rãi thì thân thể mập mạp. Những người ăn nhiều mà không béo, thân hình nhỏ nhắn là ước mơ của nhiều người. Nhưng thực tế đây là kiểu người thường khó tích phúc lộc. Nếu như bạn cảm thấy ăn uống ngon miệng, thân thể cũng phát tướng thì kiếp này bạn nhất định là người giàu sang phú quý.

Những giấc mơ đẹp đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Sẽ có những giấc mơ trước khi vận may xuất hiện. Tuy nhiên, loại giấc mơ này mặc dù người có liên quan sẽ không thể lĩnh hội.Nhưng trong lòng cảm giác hạnh phúc khí có giấc mơ đẹp thì chứng tỏ vận khí của bạn đang lên.

Động vật thường đến nhà, có chim, ong về làm tổ



Ảnh minh họa: Internet

Mọi thứ trên đời đều có tâm linh. Và các loài động vật sẽ tìm được nơi ở tốt bằng cảm xúc của chính mình. Nếu nhà bạn luôn có những loài động vật đến nhà như dơi vào nhà, én xây tổ... chứng tỏ phong thuỷ nhà bạn tốt.

Người thân trở nên hòa thuận

Ảnh minh họa: Internet

Người vận khí không tốt, trong lúc xuống tinh thần sẽ cảm thấy bức xúc vì những người quan đến mình. Đôi lúc chỉ là những chuyện vặt vãnh cũng dẫn đến xích mích, mâu thuẫn giữa họ với nhau ngày càng sâu sắc.

Nhưng nếu những người thân yêu của bạn đã và đang âm thầm tha thứ, nhẫn nại bao dung thì xin chúc mừng, những điều xui xẻo sẽ sớm tan biến.

Nhà có nhiều cây xanh, cây sống lâu, xanh tốt

Ảnh minh họa: Internet

Sự phát triển của cây cối luôn tuân theo một quy luật nhất định. Cây cối ra lộc, nảy chồi vào mùa xuân rồi rụng lá, khô héo vào mùa thu. Đây là quy luật vĩnh cửu.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.