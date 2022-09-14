Tử vi ba ngày sau ngày sau: 3 con giáp tưởng khổ mà lại không khổ, may mắn ở ngay bên cạnh, tài lộc rủng rỉnh, công việc thuận lợi từ đầu đến chân

Tuổi Hợi là người chăm chỉ, thật thà và chất phác, tốt bụng. Họ có nhiều bạn và rất được mọi người yêu mến. Dù vậy thời trẻ tuổi Hợi thường vất vả và không nhận được phần thưởng xứng đáng. Nhưng đừng lo lắng, niềm vui sẽ đến với bạn vào những ngày sắp tới.

Đặc biệt, đây chính là khoảng thời gian rực rỡ vô cùng của bản mệnh. Với những người tuổi Hợi làm về kinh doanh thì đây là thời điểm rất thích hợp để mở rộng phạm vi và thu về những thành tựu rực rỡ.

Theo tử vi , thời điểm này là lúc vận trình của tuổi Hợi lên như diều gặp gió. Họ sẽ trở thành người quyền lực và sẽ được hưởng nhiều phúc khí trời ban. Nhìn chung, Hợi sẽ có cuộc sống viên mãn, vượng phát.

Tuổi Mão

Do được Tam Hợp nâng đỡ, tuổi Mão sẽ trở thành một trong những con giáp phát tài trong khoảng thời gian sắp tới. Từ trước đến nay, tuổi Mão luôn có cách hành xử khéo léo nên luôn được mọi người yêu mến. Con giáp này có thể hóa giải mâu thuẫn với đồng nghiệp, hàn gắn mối quan hệ của mọi người với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Từ giữa tháng 9 dương lịch, con giáp này có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra, có cơ hội nhận được khoản thưởng nóng. Người làm ăn kinh doanh cũng gặp nhiều thuận lợi trong việc đàm phán, hợp tác. Con giáp này có thể chọn được bạn hàng tốt, đối tác triển vọng, mang lại lợi nhuận cao cho công ty và bản thân.

Tuổi Sửu

Được thần Tài phù hộ, tuổi Sửu là một trong những con giáp may mắn trong những ngày giữa tháng 9 dương lịch, con giáp này làm mưa làm gió, tài lộc hanh thông, có vận đỏ nên được mọi người khen ngợi hết lời.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, bản mệnh làm gì cũng suôn sẻ, quý nhân đến phù trợ, tài vận tăng tiến, công việc bội thu. Những nỗ lực mà tuổi Sửu bỏ ra trước đây cũng có thể được đền đáp, có thể tạo ra vô số của cải dư thừa.

Điều quan trọng nhất là chính vào thời gian này Sửu đã bước qua một ngưỡng cửa trong cuộc đời để sau này đỡ vất vả hơn, con giáp này quả thực là những người có phúc khí hơn người.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.