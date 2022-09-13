Tử vi từ ngày 14, 15, 16/9:  3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, vận may hội tụ, vét sạch tiền tài thiên hạ, sắm sửa vàng bạc chất đầy trong két 

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 11:13

Dự báo 3 con giáp dưới đây thay vận đổi đời, đem may mắn tài lộc kéo hết về nhà, phú quý vinh quang kéo dài bền lâu.

Tuổi Thân

Thân không bao giờ ngại ngần hay lùi bước trước những khó khăn, thử thách, lại có tinh thần ham học hỏi, điều đó giúp Thân khá nhiều trong cuộc sống. Con giáp này có con mắt nhìn xa trông rộng, luôn nhìn nhận, phân tích vấn đề một cách sắc sảo.

Tử vi từ ngày 14, 15, 16/9:  3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, vận may hội tụ, vét sạch tiền tài thiên hạ, sắm sửa vàng bạc chất đầy trong két  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cuối tuần này cho biết, Thân liên tiếp gặp may, tiền tài rực rỡ. Cả sự nghiệp và cuộc sống của con giáp đều thuận buồm xuôi gió, tiền bạc dồi dào. Chưa hết, Thân còn có thể nhận được những khoản tiền bất ngờ. Đây có thể là do Thân được biếu tặng hay con giáp may mắn trúng được. Từ đây, Thân có thể thoải mái mua sắm, du lịch khắp nơi cùng người thân, bạn bè mà không lo tiền bạc.

Tuổi Tý

Tý được đánh giá là người linh hoạt, thích ứng tốt với thay đổi. Con giáp này, luôn tỉ mỉ trong công việc, khi đối xử với mọi người thì chân thành, tốt bụng. Tất cả những đức tính tốt này khiến Tý được những người xung quanh yêu mến và trợ giúp rất nhiều.

Tử vi nửa cuối tháng 9 dương lịch sắp tới, đường đi nước bước của người tuổi Tý sẽ gặp được nhiều điềm lành. Mọi khó khăn đều được giải quyết, muốn làm gì cũng có quý nhân bên cạnh hỗ trợ, cuộc sống của con giáp này sẽ có những bước phát triển vượt bậc.

Tử vi từ ngày 14, 15, 16/9:  3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, vận may hội tụ, vét sạch tiền tài thiên hạ, sắm sửa vàng bạc chất đầy trong két  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, trong sự nghiệp sắp tới sẽ có mục tiêu vững vàng, vì vậy mà Tý sẽ tự tin hơn. Từ giờ đến cuối năm, con giáp này, có thể nhận được sự giúp đỡ từ người khác và thích hợp để phát huy khả năng và ưu điểm vốn có, nếu biết nắm bắt cơ hội thì giàu có chỉ trong tầm tay.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu được Thần tài ưu ái, ban cho nhiều cơ hội tốt, nếu biết nắm bắt thì sẽ giàu có khó ai sánh bằng. Đây là 1 trong số những con giáp ưa thích sự cẩn thận, chỉn chu, làm gì cũng muốn phải thật hoàn hảo. Cùng với lối tư duy sắc sảo, thực tế, họ thường được cấp trên hoặc đối tác đánh giá rất cao, nên thường dễ thăng tiến nhanh trong sự nghiệp.

Bên cạnh đó, tuổi Dậu lại rất chăm chỉ, cần cù, không ưa hư vinh, do đó thường kết được nhiều bạn tốt, ít kẻ thù, cuộc sống cũng vì đó mà suôn sẻ, ít gặp thị phi. Chính vì thế, chỉ cần có cơ hội tốt là những người tuổi Dậu có thể "một bước lên mây", đạt được những thành tựu khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Tử vi từ ngày 14, 15, 16/9:  3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, vận may hội tụ, vét sạch tiền tài thiên hạ, sắm sửa vàng bạc chất đầy trong két  - Ảnh 3

Tử vi học có nói, về những tháng cuối năm 2022 là lúc tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn, tài lộc không ngừng gia tăng, gia đạo cũng hòa thuận ấm êm, các kế hoạch đặt ra đều được thực hiện và mang lại kết quả tốt. Thậm chí những dự án trước đây cũng bất ngờ đem về cho họ những nguồn thu nhập bất ngờ, giúp cho chất lượng sống của họ được cải thiện đáng kể.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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