Đúng 10h ngày 18/9: Ba con giáp được "phúc tinh chiếu mạng" đột nhiên phất lên, làm gì cũng đem về tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 07:39

Tử vi ngày 18/9 báo ngay ba con giáp sau đây càng lúc càng may mắn, vượng phát hơn người, vạn sự như ý trong mọi việc.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ thuộc tuýp người trong nóng, ngoài lạnh. Trong công việc, con giáp này luôn tràn đầy nhiệt huyết. Họ đặt ra mục tiêu nhất định và luôn nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu đó. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, không thích khoe khoang, phô trương. Chính bởi vì vậy nên thời trẻ họ có thể gặp nhiều khó khăn, trở ngại nhưng sau 35 tuổi, người tuổi Ngọ cũng có sự nghiệp vững chắc, thu nhập ổn định. Bước sang tháng 9 dương lịch, người tuổi Ngọ có tài lộc dồi dào.

Đúng 10h ngày 18/9: Ba con giáp được 'phúc tinh chiếu mạng' đột nhiên phất lên, làm gì cũng đem về tiền tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, tuổi Ngọ cần chuẩn bị tinh thần cho một chuyến công tác xa. Trong chuyến công tác này, họ có thể ký được hợp đồng giá trị, mang lại nguồn thu lớn. Những người làm trồng trọt chăn nuôi cũng tìm được đầu ra cho sản phẩm, thu về lợi nhuận như mong đợi. Người tuổi Ngọ làm công ăn lương cũng bắt đầu một nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập. Ngoài ra, họ cũng nhận được thêm cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là người tỉ mỉ và rất quyết đoán trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh. Con giáp này rất dễ thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Vào tháng 9, do có cát tinh xuất hiện trong cung Tài Bạch nên Tài Phú của con giáp này tăng lên không ngừng. Người tuổi Thìn làm bất cứ việc gì cũng đều kiếm ra không ít tiền tài. Các khoản tiền thi nhau chảy vào túi con giáp này.

Đúng 10h ngày 18/9: Ba con giáp được 'phúc tinh chiếu mạng' đột nhiên phất lên, làm gì cũng đem về tiền tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân là người thực sự tài giỏi, mẫu mực, có tinh thần cạnh tranh tốt. Trong nhiều trường hợp, nhờ sự cống hiến và sự bền bỉ nỗ lực của bản thân mà con giáp tuổi Thân đã giúp họ thu hái được nhiều tài lộc, thăng tiến trong công việc, kiếm nhiều tiền mỗi ngày. 

Đúng 10h ngày 18/9: Ba con giáp được 'phúc tinh chiếu mạng' đột nhiên phất lên, làm gì cũng đem về tiền tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong tháng 9 dương lịch cho thấy tuổi Thân chính là con giáp làm ăn vượng phát, cuộc sống của của người tuổi Thân sẽ được cải thiện rất nhiều. Trong thời gian tới, họ không lo thiếu tiền, không sợ vướng phải khó khăn, vấp váp. Đặc biệt, càng về cuối tháng 9 dương này, con giáp tuổi Thân còn có cơ hội gặp quý nhân, nhận được sự giúp đỡ để phát triển mọi mặt trong cuộc sống, may mắn nối tiếp may mắn. Thời gian tới, con giáp tuổi Thân giống như “chuột sa chĩnh gạo”, sống sung túc, đủ đầy. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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