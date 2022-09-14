Tử vi những tháng cuối năm 2022: 3 con giáp may mắn bậc nhất, tài lộc rực sáng, làm đâu thắng đó, đổi đời làm tỷ phú trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 11:30

Top 3 con giáp may mắn dưới đây được vận khí che chở, ban cho cuộc sống giàu sang, tiền bạc ngày càng thăng hoa vượt trội.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thật thà, chính trực và rất chịu thương chịu khó. Dù ở trong hoàn cảnh nào thì người cầm tinh con gà cũng cố gắng hết sức để cho cuộc sống ngày một tốt hơn. Đường đời tuổi Dậu thường gặp bạn lành và nhiều quý nhân giúp đỡ.

Tử vi những tháng cuối năm 2022: 3 con giáp may mắn bậc nhất, tài lộc rực sáng, làm đâu thắng đó, đổi đời làm tỷ phú trong tầm tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, trong những tháng cuối năm, tuổi Dậu sẽ gặp may mắn không ngờ tới, tài lộc cứ thế ùn ùn kéo đến. Tuổi Dậu nếu làm công ăn lương sẽ được thưởng còn làm ăn kinh doanh thì đầu tư đâu trúng đó. Nói chung, đây là thời điểm từ cuộc sống đến sự nghiệp đều đột phá theo chiều hướng tích cực.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân.

Tử vi những tháng cuối năm 2022: 3 con giáp may mắn bậc nhất, tài lộc rực sáng, làm đâu thắng đó, đổi đời làm tỷ phú trong tầm tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, vào những tháng cuối năm nhờ có Cát tinh chiếu mệnh, Thần Tài đưa đường chỉ lối, tài lộc của những chú Trâu sẽ thăng hoa rực rỡ. Càng về cuối năm, Sửu càng ăn nên làm ra, công việc hanh thông, làm ăn thuận lợi.

Tuổi Mùi

Trong những tháng cuối năm, tuổi Mùi đặc biệt may mắn về sự nghiệp và tài lộc. Vận đào hoa cũng nở rộ với những người chưa gặp được ý trung nhân. Dưới sự phù hộ của Thần Tài và quý nhân giúp đỡ, công việc của tuổi Mùi sẽ luôn thuận lợi trong từng bước đi. Nhìn chung, đường làm ăn của tuổi Mùi sẽ rộng mở, làm gì cũng vượng, tạo nền tảng tốt cho sự thăng hoa vượt bậc sau này.

Tử vi những tháng cuối năm 2022: 3 con giáp may mắn bậc nhất, tài lộc rực sáng, làm đâu thắng đó, đổi đời làm tỷ phú trong tầm tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dù trước đó khó khăn bao nhiêu thì từ giờ tới cuối năm, vận may của tuổi Mùi sẽ lội ngược dòng. Những người làm công ăn lương sẽ nhận được hỷ sự, sẽ được cấp trên giao cho nhiều trọng trách đáng mong chờ, tạo điều kiện thăng quan tiến chức vào cuối năm.

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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