Top 3 tuổi được Thần Phật chở che hút cạn lộc trời: Cuối 2022 đổi vận đón Tết linh đình, sang năm 2023 giàu có, chạm đỉnh cao danh vọng, dư sức mua nhà tậu xe

Những con giáp này sẽ gặt hái nhiều niềm vui tài lộc năm 2022, đón Tết 2023 tưng bừng rực rỡ.

Tuổi Mùi Những người cầm tinh con Dê sẽ bội thu may mắn trong dịp cuối năm này. Họ được quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng thuận lợi, công việc phất lên như diều gặp gió. Nhờ vậy mà tài khoản của bạn cũng tăng vài con số, tha hồ tiêu xài mà không sợ thiếu hụt.

Những người tuổi Mùi sẽ có vận trình rực rỡ, cuộc sống trải đầy nhung lụa. Thần Tài gõ cửa nhà bạn thường xuyên nên bạn thuộc top người đã giàu lại càng giàu thêm. Sống trong cảnh giàu sang phú quý không sợ ai tranh công cướp việc. Ảnh minh họa Chuyện tình cảm cũng có những khởi sắc đáng kể, Mùi sẽ gặp được nửa kia phù hợp với mình với người độc thân. Còn nếu đã có gia đình thì gia đạo ấm êm, vợ chồng con cái sum vầy hạnh phúc.

Tuổi Ngọ Tuổi Ngựa có thiên tính thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Họ mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Tuổi Ngọ cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó bạn có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân. Ảnh minh họa Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến trong những tháng cuối năm nhờ bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao. Người tuổi Ngọ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Sang năm 2023, cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể. Tuổi Dậu Tử vi nói rằng người tuổi Dậu có tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, năng động, nhiệt tình. Con giáp này sẽ sàng giúp đỡ người khác khi thấy họ gặp khó khăn. Phần lớn người tuổi Dậu đều có nhiều bạn bè, mối quan hệ xã hội rộng. Khi gặp trắc trở, tuổi Dậu sẽ có quý nhân nâng đỡ. Thời trẻ, con giáp này cũng trải qua khá nhiều khó khăn, làm ăn đổ bể, phải thay đổi công việc nhiều lần. Ảnh minh họa Tử vi dự báo rằng, dịp cuối năm nay, tài vận của tuổi Dậu tăng cao. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên cuộc sống gặp nhiều may mắn. Tuổi Dậu nhận được cơ hội làm giàu, công việc diễn ra thuận lợi hơn trước. Bản mệnh sống chan hòa, biến tiến biết lùi nên quan hệ xã hội hữu hảo. Những mối quan hệ này giúp tuổi Dậu làm ăn thuận lợi, dễ thăng tiến vượt trội từ cuối năm nay cho đến tận năm 2023. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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