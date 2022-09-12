Nhờ trời chấm cho số đỏ, 3 con giáp này sẽ NGỒI TRÊN ĐỐNG TIỀN, tiền chất như núi trong 3 ngày tới (13, 14, 15/9)

Sau một thời gian dài với nhiều vất vả, tình hình tài chính khá im ắng, thì tới đây, tuổi Hợi có nhiều cơ hội bứt phá, có thể nói là như "cá gặp nước" với nhiều cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh. Nếu thời gian trước, nhiều chuyện tốt đẹp tưởng thành công tới nơi nhưng lại tuột khỏi tầm tay, năm nay tuổi Hợi làm gì cũng gặp được may mắn.

Tử vi học có nói, trong 3 ngày tới (13, 14, 15/9), tuổi Hợi có Chính Ấn và Thái Âm cát tinh chiếu mệnh, chỉ cần kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng thì ắt sẽ thành công, thậm chí nằm ngoài sự mong đợi.

Theo các chuyên gia phong thủy, từ góc độ tử vi khoa học, trong năm Nhâm Dần, tuổi Hợi lâm cục diện Phá Thái Tuế nhưng do Dần Hợi Nhị Hợp, chủ về công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nên tuổi Hợi hãy tận dụng cơ hội này để làm chủ vận mệnh của mình, xây dựng cho bản thân và gia đình 1 cuộc sống ổn định và vững chắc về mặt kinh tế nhé.

Tất nhiên, là những người vô tư, vô lo, tuổi Hợi thường không có tâm lý đề phòng người khác. Vì chuyện làm ăn ngày càng phát triển tốt, của cải trông thấy rõ, để không xảy ra việc không đáng tiếc, tuổi Hợi cũng nên chú ý lời ăn tiếng nói cũng như giao tiếp, tránh mắc bẫy tiểu nhân.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu làm việc gì cũng có kế hoạch. Họ sẽ không hành động "ăn theo" một cách mù quáng. Con giáp tuổi Dậu cũng hơi bảo thủ và rất sợ cô đơn, nhưng họ không thừa nhận điều đó.

Trong 3 ngày tới đây, cung tài lộc của con giáp tuổi Dậu sẽ được bảo vệ bởi ngôi sao may mắn, nhờ đó tài lộc tăng vọt, đào hoa vượng phát.

Con giáp tuổi Dậu sẽ liên tục gặp may mắn trong thời gian này. Nếu người tuổi Dậu muốn gặp được tình yêu đích thực của đời mình thì đây cũng là thời điểm tốt để mạnh dạn đầu tư tình cảm, công sức cho người mà bạn cảm mến.

Ảnh minh họa

Tin chắc rằng nhờ vượng vận đào hoa lại được ngôi sao may mắn chiếu rọi, con giáp tuổi Dậu sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình và sự giàu có trong thời gian tới. Tình yêu và của cải cùng vào cửa, cuộc sống của con giáp tuổi Dậu sẽ càng viên mãn.

Tuổi Tuất

Trong 3 ngày tới đây sẽ là thời điểm không ít tin vui tài lộc sẽ đến với người tuổi Tuất, giúp tình hình tài chính của bạn có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, rất đáng ăn mừng đấy nhé.

Bạn có thêm những khoản thu nho nhỏ cho mình bên cạnh nguồn thu từ công việc chính, mặc dù nó không quá nhiều là mấy nhưng cũng giúp bản mệnh giải nguy trong lúc thiếu thốn, giảm bớt những khó khăn trước mắt.

Nhờ tài chính dư dả nên con giáp này ngày càng tự tin trong các quyết định lớn lao. Bạn sẽ không còn cảm thấy đau đầu với những khoản chi trong thời gian tới. Các nguồn thu đã tạm cân bằng với khoản chi.

Chẳng những vậy, đường tình duyên của tuổi Tuất được dự báo vượng sắc, ngập tràn khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc. Con giáp này cảm thấy hài lòng và trân trọng những gì mình đang có. Người độc thân không quá vội vàng mà vẫn chờ đợi tình yêu đến với mình.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.